Francis Ngannou, le poids lourd camerounais au casting du Fast and Furious 9

Il a conquis le cœur des amateurs de combat à travers le monde. Le champion camerounais de poids lourds Francis Ngannou s’apprête à relever un autre défi : faire une entrée réussie à Hollywood où il sera à l’affiche du prochain Fast and Furious.

La célèbre franchise Fast and Furious a jeté son dévolu sur le combattant poids pour son 9e opus. Pour l’heure, aucune indication n’a été donnée sur le rôle que jouera la star du ring, mais la sortie du film est prévue pour le 22 mai 2020 aux Etats-Unis selon une information relayée par le site américain Deadline. “Fast & Furious 9 sera ma première apparition dans un film et j’ai hâte d’y être”, a écrit le sportif dans un tweet confirmant l’information.

The future is in the made!!!

Fast and furious nine will be my first movie appearance and I can't wait for this?. pic.twitter.com/VkTzQWCfsa