Ligue des Champions : le soulagement de la CAF

Football Planet revient sur la volte-face de la Confédération africaine de football dans le dossier de la finale de la Ligue des Champions. L’instance continentale est finalement revenue sur son premier verdict après le rejet de sa décision de faire rejouer le match par le Tribunal arbitral du Sport.

La CAF a ainsi débouté le Wydad de Casablanca et confirmé le sacre de l’Espérance de Tunis. Un revirement qui a mis fin à un épisode qui aura terni davantage l’image d’une institution dans un tableau déjà bien sombre. Et c’est dans ce contexte qu’a démarré la phase préliminaire des éliminatoires des coupes africaines des clubs. Tous les résultats, aussi bien en Ligue des Champions qu’en Coupe de la CAF, sont à retrouver dans cette émission.

Au sommaire également, l’officialisation de Patrice Neveu à la tête de l‘équipe nationale du Gabon. Un contrat de quatre ans et des objectifs de qualification à la CAN 2021 et au Mondial 2022. Des objectifs qui paraissent surréalistes et démesurés avec leur lot d’interrogation. Suivez l’analyse du journaliste gabonais Rodrigue Abdoul Békalé.