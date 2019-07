États-Unis : l'Alabama réclame la propriété du dernier navire des esclaves

D’après l’Alabama, l‘épave de Clotide, dernier navire utilisé pour le commerce des esclaves devrait être sa propriété. L‘État du sud-est des États-Unis d’Amérique vient de déposer une requête en justice.

La requête a été introduite vendredi à la Cour fédérale de l’Alabama. Dans un communiqué rendu public mardi la commission historique de l‘État du sud-est des États-Unis d’Amérique a expliqué que la demande était relative à la possession de l’épave du dernier navire susceptible d’avoir ramené des esclaves africains d’Afrique aux États-Unis.

Et l’Etat est en train de prendre les mesures qui s’imposent pour obtenir gain de cause, a souligné lundi, James Delgado, un archéologue maritime qui a aidé à diriger l‘équipe qui a retrouvé et vérifié l‘épave du Clotilda.

« Cette épave est importante sur le plan national, pour les événements qui s’y sont déroulés et pour son association avec le très long et terrible commerce de vies humaines », a déclaré Delgado.

Nous sommes au milieu du 19è siècle. Des négriers continuaient d’accoster au large de l’Alabama au grand dam de l’abolition de ce commerce décrétée en 1848 sous l’impulsion du député français Schoelcher.

C’est ainsi qu’en 1860, Clotilde fit passer clandestinement plus de 100 esclaves aux États-Unis. Le navire fut ensuite emmené dans les eaux du delta et incendié pour éviter toute détection.

Un moment d’histoire dont l’Alabama se montre fort jaloux au point qu’il ne voudrait pas qu’il soit à un autre État. « Nous sommes chargés de veiller à ce que cette découverte archéologique extrêmement importante soit préservée et protégée pour notre pays. Il porte une histoire et une obligation de saisir toutes les occasions possibles pour planifier sa sauvegarde », a déclaré Lisa D. Jones, directrice exécutive de la Commission historique de l’Alabama, dans une déclaration récente.