Football : Clarence Seedorf limogé du poste de sélectionneur du Cameroun, après le fiasco de la CAN

Après le fiasco de la CAN, le grand ménage: Clarence Seedorf a été limogé du poste de sélectionneur du Cameroun, de même que son adjoint Patrick Kluivert, a indiqué mardi la fédération de football du pays (Fecafoot).

Le Cameroun a abandonné sa couronne dès les 8es de la CAN, éliminé par le Nigeria (3-2). Fragilisé par les choix de Seedorf, et inefficace en attaque, le pays a deux ans pour se reconstruire avant d’accueillir la prochaine édition.

La Fecafoot parle dans son communiqué de “sortie prématurée” de la CAN en Egypte. Cette issue assombrit encore l’après-football de Seedorf, ancienne gloire de l’Ajax.

Après deux passages de six mois à l’AC Milan, son ancien club, et en Chine, et une relégation en Espagne, le Néerlandais n’a toujours pas convaincu dans ses nouvelles fonctions.

Le même tableau peu reluisant se dessine pour Kluivert, autre ancien crack de l’Ajax, du Milan AC et des Pays-Bas, qui tâtonne également depuis qu’il a arrêté de jouer. Kluivert avait ainsi été un éphémère “directeur du football” au PSG.

AFP