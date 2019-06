Le point sur le traffic de drogue en Afrique

L’Afrique n’est plus seulement un refuge sûr pour les trafiquants qui utilisent certaines régions comme point de transit avant d’exporter vers d’autres parties du monde mais la consommation et la production ont progressé.

Des rapports font état de politiciens africains de haut niveau impliqués dans la “ mafia de la drogue “.

Les contrôles en matière de drogue sont insuffisants.

Cependant, les ramifications croissantes de ces drogues sur la santé, l‘économie et les dispositions sociales en Afrique sont stupéfiantes.

Dans un entretien exclusif avec un panel d’experts sur Africanews, nous en parlons.

Hawa Suleimana Issah s’entretient avec le Dr Oludare Ogunlana, consultant et expert en sécurité auprès d’agences internationales dont les Nations Unies.

Adib Sani, est un analyste de la sécurité internationale et PDG du Jatikay Center for Human Security and Peace building basé au Ghana.

Larab Tangshak Ayuba est négociateur interculturel et chargé de cours à l’Université de Jos, au Nigeria.