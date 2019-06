La CAN lancée ce vendredi, polémique au Cameroun

Des reportages sur le terrain venant de Yaoundé au Cameroun dressent un tableau de l’impasse entre les Lions indomptables, champions en titre et les autorités du football.

Signe de discipline et de préparation à la défense de leurs exploits de 2017, on s’attendait à ce que les champions soient parmi les premières équipes à arriver au Caire, mais tout indique le contraire.

Jusqu‘à 22 heures hier, nos correspondants à Yaoundé nous indiquaient que l‘équipe était toujours sur place, car les joueurs réclameraient davantage de primes de participation. Ils veulent environ 40 millions de francs CFA et rejettent donc les propositions initiales.

Cette situation a, de fait, clairement affecté leur départ pour l’Egypte qui était prévu jeudi matin. Et ce n’est pas la première fois que de telles querelles minent le football camerounais avant les compétitions. Nous n’avons pas besoin de retourner plusieurs pages pour trouver un exemple. Avant la Coupe du monde féminine en France, les médias locaux ont fait état d’une crise du genre, les Lionnes indomptables ayant demandé plus de primes de préparation.

Un homme qui a vécu les moments les plus sombres de la tanière, l’ancien capitaine devenu bienfaiteur, Samuel Eto’o, a récemment soutenu les équipes nationales du Cameroun. Il a annoncé qu’il avait personnellement payé les frais de préparation de la CAN du Cameroun à Dubaï. Il refuse d’admettre une crise du football camerounais.

UNE CAN AVEC DES JOUEURS FATIGUÉS ?

La CAN, elle, débutera plus tard dans la soirée par le match entre le pays-hôte, l’Égypte, et le Zimbabwe. Le footballeur africain de l’année, Mohamed Salah, champion d’Europe des clubs, est un joueur à surveiller tout au long de la compétition. Comme beaucoup d’autres qui évoluent en Europe, la saison a été très intense, en plus des éliminatoires de la CAN et autres matches amicaux internationaux. Ce qui les expose à un risque élevé de fatigue professionnelle à la fin de la saison et c’est pourquoi nous avons tenu à voir ceux qui pourraient éventuellement en souffrir, avec ces statistiques révélatrices de bwin.

Par exemple, le Sénégalais de Naples, Kalilou Koulibaly, a joué plus de 9 500 minutes au cours des deux dernières saisons, suivi de l‘Égyptien de Liverpool, Mo Salah de l’Egypte. Le Sénégalais Sadio Mané figure également en bonne place. Salah et Mane ont raté de peu la victoire en Ligue des Champions la saison dernière, perdant seulement contre le Real Madrid, contrairement à cette année où ils ont remporté la Coupe et perdre d’un petit point le titre de Champion d’Angleterre derrière Manchester City.

Salah a disputé 126 matchs toutes compétitions confondues entre 2017 et 2019, soit un ratio de plus de 1,5 match par semaine. Imaginez donc que Mané et Salah dirigeront leurs nations respectives dans cette Coupe d’Afrique, la possibilité d’un épuisement professionnel n’est donc pas à écarter pour les deux et pour d’autres. Mais, ce ne sont que des statistiques et de simples statistiques, la réalité, elle, est sur le terrain.

