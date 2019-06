Mercato : quelle destination pour Pogba ?

Paul Pogba a affirmé dimanche sa volonté de quitter Manchester United. Mais le milieu de terrain français n’a pas révélé sa prochaine destination.

C’est depuis Tokyo que l’international français a fait cette annonce. Paul Pogba stoppe son aventure au sein de Manchester United.

« Il y a beaucoup de tractations et beaucoup de réflexion également. Cela fait trois ans que je suis à Manchester et j’ai vécu des hauts et des bats, comme tout le monde. Après cette saison et tout ce qui s’est passé, je pense que ça pourrait être le bon moment pour moi de relever un nouveau challenge ailleurs », a annoncé ce dimanche Paul Pogba cité par le quotidien britannique The Guardian.

Un nouveau challenge ailleurs, oui, mais où ? En tout cas, le Français se veut jusqu’ici discret quant à sa prochaine destination. Il est néanmoins sûr de ce qu’il plaît à plusieurs grands clubs européens dont la Juventus de Turin et le Real Madrid.

C’est surtout le club espagnol qui a besoin d’un formatage complet dans tous les secteurs dont le milieu pour se remettre d’une saison blanche (2018-2019) imputable en grande partie à la baisse de régime de cadres de l‘équipe.

Et Zidane, qui dispose d’une importante enveloppe (500 millions d’euros) pourrait faire feu de tout bois pour attirer son compatriote et champion du monde 2018 à la Maison blanche.