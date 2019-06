Mondial féminin 2019 : les stars africaines à suivre

Elles sont talentueuses et brillent aussi bien en sélection nationale que dans leurs clubs respectifs. À quelques heures du coup d’envoi de la Coupe du monde de football féminin, découvrez ces trois figures phares du football africain qui vont certainement éblouir le public pendant un mois en France.

Asisat Oshoala (Nigeria)

Même si elle n’a pas spécialement brillé au Ghana en 2018 lors de la CAN féminine, Asisat Oshoala reste pour le moment l’incontournable pépite des Super Falcons. Sous les couleurs de Barça depuis l’hiver dernier, Asisat Oshoala s’est illustrée dans toutes ses apparitions sur le terrain (7 buts en 7 matchs de championnat). Elle est également la première joueuse africaine à figurer en finale de la Ligue des champions féminine de l’UEFA. En outre, la jeune attaquante de 24 ans est dotée d’une expérience des grands clubs. En 2015, elle a été notamment, la première Africaine à disputer la Womens’s Super League, la Premier League féminine au sein des clubs comme Liverpool et à Arsenal.

Vainqueur trois fois de la CAN et désignée trois fois joueuse africaine de l’année (2014, 2016, 2017), la star nigériane qui participe à sa deuxième Coupe du monde à la responsabilité de propulser son équipe en huitièmes dans un groupe A constitué de la Norvège, la Corée du Sud et la France, favorite. Elle en a bonne conscience puisque lors de l’ultime match de préparation du Nigeria le 2 juin contre la Slovénie, elle a inscrit un doublé contre la Slovénie pour une victoire de (3 – 0). Asisat Oshoala devra déjà rééditer cet exploit lors de la première sortie du Nigeria face à la Norvège le samedi 8 juin.

Gabrielle Aboudi Onguene (Cameroun)

La meneuse camerounaise sera au rendez-vous en France. Joueuse du CSKA Mouscou en Russie, l’attaquante des Lionnes Indomptables s’est imposée depuis une dizaine d’années comme indétrônable à son poste. Aboudi Onguene fait la différence avec le reste de l’équipe par sa facilité de marquer dans les rencontres déterminantes (53 matchs, 15 buts). Impressionnante d’ailleurs lors de la récente CAN, elle fait partie des quatre Camerounaises à figurer dans le onze type de la CAF. La joueuse de 30 ans regorge d’un palmarès élogieux en sélection nationale. Elle a été sacré meilleure joueuse de la CAN 2016, médaillée d’Or aux Jeux africains de 2015 au Mozambique, médaillée de bronze à la CAN 2018 et CAN 2012 en Guinée équatoriale. Elle pourra se distinguer lors de ce Mondial où le Cameroun rencontre en match de poule le Canada, les Pays-Bas et la Nouvelle-Zélande, équipe championne d’Europe.

Chrestinah Thembi Kgatlana (Afrique du Sud)

Chrestinah Thembi Kgatlana est la nouvelle star du football sur le continent. La Sud-Africaine a connu une ascension fulgurante en 2018. Finaliste de la Coupe d’Afrique des nations 2018, elle a décroché le titre de meilleure buteuse de la CAN féminine (5 buts en 5 matchs). La joueuse de 23 ans a notamment été désignée en janvier 2019, meilleure joueuse africaine de l’année par la CAF. En France, Thembi Kgatlana sait que le destin des Banyana Banyana qui participent pour la première fois au Mondial féminin pèse sur elle. L’Afrique du Sud est logée dans la B en compagnie de l’Allemagne, la Chine et l’Espagne. Elle débute son périple le 8 juin au Havre contre l’Espagne. Chrestinah Thembi Kgatlana est sans doute celle qui va cristalliser toutes les attentions.

Chrestinah Thembi Kgatlana is African Women’s Player of the Year 2018 #AiteoCAFAwards18 pic.twitter.com/uZCNeq0CGE — CAF (@CAF_Online) 8 janvier 2019

Au-delà de nos frontières

Si les trois joueuses africaines présentées ici sont très attendues dans cette compétition, une dizaine de joueuses venant d’autres continents à l’instar de la Brésilienne Marta sont de véritables vedettes de ce tournoi. Zoom sur des stars sont à suivre tout au long de ce périple français. Cliquez sur le bouton jaune pour davantage d’informations !