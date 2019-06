Violences au Soudan : l'UA, a-t-elle réagi au nom de tous les pays africains ?

Excepté l’Union africaine et l‘Égypte qui a appelé au dialogue, aucun pays africain n’a réagi à la répression d’un sit-in qui a fait lundi des dizaines de morts.

Un lundi noir au Soudan. En cause la mort par balles de plus de 30 personnes tombées lors de la répression d’un sit-in à Khartoum par l’armée appuyée par des paramilitaires du Forces de soutien rapide (RSF).

Une violence qui a suscité de vives réactions de la part de la communauté internationale. C’est le cas de l’ONU dont le secrétaire général Antonio Guterres a condamné l’usage excessif de la force par les autorités soudanaises et a appelé à une enquête indépendante.

De grandes puissances occidentales ne se sont pas empêchées de sortir de leurs réserves. Pour les États-Unis, le conseil militaire devrait porter l’entière responsabilité de cette répression « brutale et coordonnée, menée par les RSF ».

Le Royaume-Uni a pour sa part qualifié cette répression de « scandaleuse » tout en redoutant qu’elle ne fasse qu’ « aggraver la polarisation et la violence », selon l’expression de Jeremy Hunt, ministre britannique des Affaires étrangères.

L’union africaine (UA) ne s’est pas mise à l’index de la liste des condamnations. « Je condamne fermement la violence qui a éclaté aujourd’hui au Soudan et qui a entraîné des décès signalés et plusieurs blessures. J’appelle à une enquête immédiate et transparente afin de responsabiliser tous les responsables », a déclaré sur Twitter Moussa Faki Mahamat, président de la commission de l’UA.

I strongly condemn the violence that erupted today in #Sudan and led to reported deaths and several injuries. I call for an immediate and transparent investigation in order to hold all those responsible accountable. My full statement:https://t.co/Icq0YiEuTi