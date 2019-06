Les Occidentaux vent debout contre la répression militaire au Soudan

Les militaires au pouvoir au Soudan bandent leurs muscles… Les réactions occidentales ne se font pas attendre. Ce lundi, plusieurs pays ont condamné la violente répression militaire en cours au Soudan, appelant au calme et au dialogue.

Le climat sécuritaire n’est plus ce qu’il était au Soudan, lorsque l’armée a déposé le leader de longue date Omar el-Béchir mi-avril. Désormais, entre les militaires au pouvoir et les manifestants, le dialogue a pris du plomb dans l’aile. Pis, il s’est envenimé ce lundi suite à la décision du Conseil militaire de transition de disperser le sit-in des manifestants, face au QG de l’armée, à Khartoum. Selon un rapport du Comité des médecins, groupe proche de la contestation, au moins 13 personnes ont été tuées.

Une situation à laquelle les chancelleries ont fermement réagi. Les Etats-Unis ont par exemple fait porter la “responsabilité” des violences au Conseil militaire de transition, après avoir enjoint de cesser les attaques contre les manifestants et les civils. Même ton emprunté par le ministre britannique des Affaires étrangères, Jeremy Hunt. Ce dernier a qualifié de “scandaleuse” la répression contre les manifestants, estimant qu’elle ne ferait qu’“aggraver la polarisation et la violence”.

Propos davantage modérés du côté de l’Union européenne qui a appelé les dirigeants militaires à autoriser des manifestations pacifiques, mais également à favoriser un transfert rapide du pouvoir aux civils. Cette dernière requête est en effet le nerf du désaccord entre la contestation et les dirigeants militaires. Les relations entre les deux camps se sont tendues à la suite de l‘échec le 20 mai des négociations, suivies des mises en garde du Conseil militaire.

Sudanese security forces’ attacks against protesters and other civilians is wrong and must stop. Responsibility falls on the TMC.

I condemn the recent killings in #Khartoum and the efforts to harass and expel journalists in #Sudan. We call on the TMC to stop attempts to restrict the population’s right to peaceful protest and to ensure that there is no further violence. 1/3