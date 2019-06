Septième édition du Football pour l'Amitié

L’amitié, la justice ou le dévouement sont quelques-uns des piliers sur lesquels repose Football For Frienship (Football pour l’Amitié), un programme international annuel dédié aux plus jeunes. Euronews s’est rendue à Madrid, où se déroule cette année la finale de la Ligue des champions. Des centaines de jeunes du monde entier sont réunis pour participer à l’édition 2019 de ce Forum international de Football pour l’Amitié qui cherche à mettre en avant une autre facette du football.

Le programme social international Football for Friendship organisé par Gazprom PJSC a été lancé en 2013. Le projet rassemble des garçons et des filles venus de près de 60 pays différentes. Il a pour objectif de développer le football des enfants et de favoriser le vivre ensemble ainsi que le respect des autres cultures et nationalités. Aussi, de promouvoir les valeurs éthiques auprès des jeunes footballeurs. Cette année et pour la première fois, les équipes sont mixtes et les nationalités sont mélangées. Les choses évoluent, à l’image de Luka Markovic. Le jeune homme avait participé en tant que joueur à l’édition 2014 de Football For Friendship. Cette fois-ci, il s’investit dans le programme en tant qu’entraîneur.

Les footballeurs en herbe ne sont pas les seuls à ne pas vouloir rater cet événement. Une équipe de jeunes journalistes est aussi présente sur le terrain pour la couvrir.

“Je pense que c’est mon futur métier. J‘écris dans un journal, je parle différentes langues. Je fais quelques traductions, alors je m’entraîne pour devenir journaliste”, raconte la jeune Ilva.

Le plus cette année, l’organisation de sessions éducatives dédiées aux entraîneurs et un programme disponible aussi en ligne.

“Des experts de nombreux pays, de la FIFA, de l’UEFA, des clubs de foot comme Schalke, Zenit ou encore le Barça ont formulé de nombreuses recommandations sur ces questions”, assure Viktor Zubkov, le Président du Conseil d’administration de Gazprom.

À Madrid, plusieurs stars internationales ont soutenu cet événement qui grossit un peu plus chaque année et trouve à chaque nouvelle édition de nouveaux moyens de promouvoir les valeurs du football auprès des enfants.