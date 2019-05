Facebook bannit une usine de "fake news"

Facebook a déclaré avoir supprimé des centaines de comptes de médias sociaux destinés à des pays d’Afrique. C’est le fait d’une entreprise israelienne. Elle s‘était donné pour mission d’influencer frauduleusement, le jeu politique en Afrique.

Le géant mondial des médias sociaux a déclaré que les 265 comptes supprimés, concernaient le Nigeria, le Sénégal, le Togo, l’Angola, le Niger et la Tunisie.

l’Amérique latine et l’Asie du Sud-Est étaient aussi ciblés.

Les commenaditaires de ces comptes avaient dépensé, environ 812 000 USD pour des annonces entre décembre 2012 et avril 2019 d’après facebook.