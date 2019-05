Cameroun : à Garoua, l'armée arrête un « faux » militaire (médias)

À Garoua à l’extrême nord du Cameroun, un homme de 35 ans a été mis aux arrêts le 14 mai pour s‘être passé pour un militaire, rapportent des médias locaux dont le site 37online.com.

D’après l’organe en ligne, l’homme a été interpellé à la sortie Est de Garoua par le peloton routier motorisé de la gendarmerie nationale. « Aux environs de 14 heures, est apparu quelqu’un suspect qui portait la tenue militaire. Je lui ai posé certaines questions. Par exemple à quel contingent, il appartient. Il ne parvenait pas à me répondre, il n’arrivait pas non plus à me dire son matricule. Et depuis le mois de janvier, il est dehors avec cette tenue », à expliqué Joseph Lanko, commandant le peloton routier motorisé cité par l’agence camerounaise de presse.

Le trentenaire en uniforme de l’armée de terre camerounaise devrait se rendre à Maroua, une ville située à quelque 210 km au nord de Garoua.

Pour le commandant du groupement de circulation numéro 3 de Garoua, Alain Ndoumbé Makongo, c’est le résultat du travail abattu par le nouveau dispositif sécuritaire mis en place pour sécuriser la nationale numéro 1 qui va de Kousseri jusqu’à Yaoundé et de lutter ainsi contre le grand banditisme.

Un dispositif qui en vaut le contexte. Selon des témoins, des coupeurs de route qui écument la partie septentrionale camerounaise mènent leurs activités (kidnappings, braquages, guet-apens, meurtres, etc.) en uniforme militaire.