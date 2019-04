La Sierra Leone lève l'interdiction sur la pêche industrielle

La Sierra leone met fin à l’interdiction d’un mois de pêche industrielle.

L’objectif de cette mesure était de permettre le rajeunissement et la reconstitution des stocks de poissons, mais l’impact a très vite connu des limites à cause de sa courte portée et la puissance financière des entreprises étrangères.

Le moratoire concernait les bateaux industriels, dont la plupart appartiennent à des Chinois et à des Européens. Mais selon les pêcheurs locaux, l’interdiction leur a été beaucoup plus préjudiciable qu’aux chalutiers industriels.

“Nous avons la zone de protection marine (ZPM), nous avons la ZIE, la zone d’exclusion côtière, ce sont tous les points de reproduction de ce poisson. Quand vous permettez à ces bateaux chinois d’y aller, ils obstruent les pêcheurs parce qu’ils endommagent leurs filets “ a expliqué Mohammed Lamine Kamara, un pêcheur.

Pour les ONG écologistes un mois, c’est trop court pour avoir un impact majeur. Ils veulent que les gouvernements régionaux renforcent leur contrôle de la pêche illégale, qui coûte aux gouvernements ouest-africains plus de 2 milliards de dollars par an, selon l’ONG Greenpeace.

“C’est un premier pas que nous devons saluer et encourager. Mais ce n’est pas suffisant, car nous savons que les mesures qui sous-tendent une période de repos biologique vont bien au-delà d’un simple arrêt d’un mois d’activités et que ces mesures doivent être basées sur un repos biologique, sur la migration de l’espèce, sur les forts de pêche…a déclaré Dr Ibrahima Cissé, Directeur principal de la campagne sur les océans ( Greenpeace Africa).

L’Afrique de l’Ouest est en pleine crise de surpêche alors que les entreprises étrangères affluent dans la région pour répondre à la demande croissante de poisson, en particulier en provenance d’Asie.