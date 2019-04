Quand on aborde la question de voyager avec un passeport africain, les points qui reviennent souvent sont : discrimination, préjugés basés sur le pays d’origine ou encore difficulté d’obtenir un visa.

Eh bien sachez que tout n’est pas perdu puisque chaque jour des initiatives se créent pour tenter d’apporter des solutions à ces problèmes.

C’est le cas de “Countless Miles”, une plate-forme numérique de voyage crée par Moni Baruwa.

“Littéralement la semaine dernière, j’ai été victime de discrimination au centre des visas chinois, malgré le fait que j’avais tous les documents nécessaires pour demander mon visa. C‘était donc assez décourageant, mais cela a renforcé ma détermination et confirmé l’importance de notre mission en tant qu’entreprise, d‘établir la valeur narrative des voyageurs africains dans le monde entier comme la clé pour réaliser notre vision d’un monde où les Africains sont toujours considérés comme aussi importants, où ils sont respectés et valorisés comme puissance économique.”

C’est pour donner aux Africains les moyens de voyager comme ils l’entendent qu’elle a créé Countless Miles, une plate-forme numérique de voyages. Après une étude de marché, Moni et ses équipes sont aujourd’hui en mesure d’apporter un début de solution, à toutes ces problématiques qu’elle mentionne.

Voyager transforme vraiment l'esprit et fait de vous une meilleure personne, une meilleure personne pour votre communauté et donc pour le monde alors, faites-le !

_“D’un simple clic, “Countless Miles” crée pour vous un itinéraire personnalisé en fonction de vos centres d’intérêt. Nous vous donnerons également accès à toutes les informations pertinentes sur les voyages dont vous avez besoin. L’application recueille les commentaires et les évaluations d’autres utilisateurs de votre réseau pour vous permettre de prendre des décisions de voyage plus éclairées et de planifier votre voyage beaucoup plus rapidement.

Nous avons mis en place un mode de paiement très simple qui permet aux utilisateurs de n’importe quel pays africain, partout dans le monde, de payer dans leur monnaie locale. Enfin, nous avons un programme de fidélisation qui permet aux voyageurs africains d’accumuler tous leurs points sur la même plate-forme et de les utiliser pour réduire le prix de futurs voyages sur la plate-forme ou pour les échanger chez nos partenaires.”_

La plate-forme est encore en cours de développement, et le nouveau site Internet www.countlessmiles.com sera lancé d’ici deux semaines! N’hésitez pas à rester connecté sur leurs réseaux sociaux sur Twitter, Facebook et Instagram @countlessmiles !