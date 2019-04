La "course de couleurs" atteint l'Égypte

Les participants sont aspergés de peinture tout au long de l’itinéraire.

Surnommé “Le plus beau 5 kilomètres de la planète”, l‘événement s’est déroulé à la périphérie du gouvernorat de Gizeh.

The ‘‘Color Run’‘ est une initiative qui a vu le jour en 2011 avec pour but de “rassembler davantage de personnes et de faire de la terre un endroit plus heureux et plus sain”, selon le site officiel du projet.

Ce site précise que le présent < > était le millième du genre . Il a déjà réuni près de 7 millions de participants et voyagé à travers 40 pays du monde.

Environ 4 000 personnes de tous âges ont participé à cet événement coloré selon les organisateurs.