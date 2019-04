Lancement du World Travel Maket au Cap en Afrique du Sud

Les professionnels du tourisme de plus de 70 pays évaluent l’offre et la demande du secteur lors de l’un des plus importants événements consacrés au voyage sur le continent. Ils se sont donné rendez-vous au World Travel Market dans la ville du Cap, en Afrique du Sud. Idée force des organisateurs : vendre la destination Afrique.

« Cette année, nous avons plus d’un millier d’acheteurs du monde entier. Et l’un des principaux critères utilisé pour les approvisionner est le pouvoir d’achat du continent africain. Ils doivent nous démontrer qu’ils achètent effectivement de véritables produits, des produits de destination sur le continent africain, pour que nous puissions les inviter à l’exposition. Cela a été démontré par la qualité des acheteurs que nous avons fait venir des marchés américains et européens, du Moyen-Orient, et même d’Afrique », explique Papy Luzala, organisateur de l‘événement.

L’un des pays qui s’est démarqué lors de cette édition du World Travel Market, ce sont les Seychelles, un archipel situé dans l’Océan Indien, célèbre pour ses réserves naturelles. Le directeur régional de l’organisme “The Seychelles Islands” vante les mérites du pays :

« Je dirai que les Seychelles, c’est plus que les belles plages. Vous pouvez gravir les montagnes et faire du trail. Faire des randonnées dans les montagnes, une excellente plongée, de la plongée en apnée également. Il y a aussi notre histoire en tant que Nation, en tant que personne, notre cuisine en tant que Nation. »

Présente au Wolrd Travel Market, notre envoyée spéciale Nyasha Mutizwa a constaté que tous les secteurs de l’industrie du tourisme et du voyage sont représentés. L‘événement offre des opportunités internationales et locales, a-t-elle remarqué.