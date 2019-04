Soleil Business : Promouvoir le tourisme congolais [Travel, TMC]

Lorsque l’on parle du Congo, beaucoup connaîtront le pays pour ses richesses pétrolières, mais combien seront capables de citer quelques attractions touristiques? Elles sont pourtant nombreuses et les amateurs d’activités en plein air en auront pour leur compte.

C’est ce constat qui a mené à la création de Soleil Business, une agence de voyage fondée en 2016 par un groupe d’amis, 3 jeunes congolais qui avaient envie de voir autre chose que les boites de nuit et les bars le week-end.

Et alors que souvent quand on parle tourisme, le premier réflexe peut être de se tourner vers l’extérieur, le but ici c’est bel et bien de promouvoir le Tourisme local.

Nous nous sommes rendus compte que nous-même ne connaissions pas le pays, nous l'avons découvert petit à petit, nous continuons d'ailleurs à le découvrir. Donc il s'agissait vraiment de partager, de réconcilier le congolais avec son pays, avec les merveilles du Congo.

Balades en bateau sur le lac, canoë, pêche et randonnée, la liste des activités proposées par Soleil Business est longue. Et tout ça en plein cœur de Pointe Noire, à quelques heures à peine du Centre ville.

Après avoir longtemps vécu de l‘économie de l’Or noir, le Congo cherche aujourdh’ui à diversifier son économie et le développement de l’industrie touristique est une vraie chance pour le pays. Selon la ministre du Tourisme, Pointe-Noire a tous les atouts pour devenir la capitale touristique du Congo. Les chiffres en tout cas sont prometteurs : en 2019, le volume d’affaires de ce secteur pourrait égaler, voire dépasser celui des industries pétrolières, agroalimentaires ou automobiles. Alors, le Tourisme, un pétrole qui ne tarit pas ? Affaire à suivre !