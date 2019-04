Soudan du Sud : un tournoi de football pour promouvoir la paix

Des centaines de supporters de football réunis à Yei, au Soudan du Sud, pour assister à un tournoi de football visant à promouvoir la paix dans la région.

La région a connu une nouvelle vague de violence et de déplacements internes de personnes ces derniers mois et les organisateurs souhaitaient rassembler les communautés et prêcher la non-violence.

“Quand nous jouons ce genre de jeux, nous envoyons à travers les communautés, les joueurs, les capitaines, les entraîneurs et nous-mêmes les spectateurs, des boosters de moral, pour qu’ils soient de bons ambassadeurs dans la communauté d’où nous venons, pour répandre le message de la paix…”, a expliqué Arthur Beingana, chargé des droits de l’homme au sein de la Mission des Nations unies au Soudan du Sud.

“Il y a quelqu’un que je n’avais pas vu depuis presque six ans, mais j’ai réussi à le rencontrer aujourd’hui et je suis reconnaissant à ce tournoi de la paix parce qu’il nous a unis à nos frères et sœurs qui sont allés en Ouganda et sont revenus”, s’est réjoui un spectateur de la rencontre.

L‘événement, qui a vu s’affronter diverses équipes locales de jeunes pour le titre, comprenait également des performances d’artistes locaux qui ont fait danser les foules. Le tournoi de la paix de Yei était le deuxième du genre au Soudan du Sud, pays ravagé depuis 2013, par une guerre civile qui a fait des centaines de milliers de morts et des millions de déplacés.