Il intervient chaque année, à la même date, pourtant, nombreux sont ceux qui croient naïvement à ces plaisanteries avant de découvrir qu’il ne s’agissait que d’un canular, le poisson d’avril. Quelles sont les origines du poisson d’avril ? Et pourquoi ce choix porté sur le poisson ?

Tout commence en 1564, lorsque le roi Charles IX décide que l’année commencerait désormais le 1er janvier au lieu du 25 mars ou au 1er avril selon les régions en Europe. Une mesure qui en 1582 sera étendue à l’ensemble de la chrétienté par le pape Grégoire XIII avec l’adoption du calendrier grégorien, calendrier que nous utilisons aujourd’hui.

Cependant, beaucoup à cette période avaient du mal à s’adapter à ce changement et les plus étourdis continuaient à célébrer les fêtes mariales du 25 mars au 1er avril. Du coup les plus avisés, s’amusaient donc à raconter à qui voulait l’entendre des histoires pour rire et leur remettre de faux poissons. C’est ainsi qu’est né le poisson d’avril, le jour de ceux qui n’acceptent pas la réalité.

De plus, le poisson occupait une place importante dans l’alimentation.

La période de mars à avril était associée à la fête de Pâques, qui elle, marquait la fin du jeûne pour les chrétiens à cette époque. Et les réjouissances se passaient autour d’une table garnie de poisson. Par ailleurs, le poisson était le symbole représentant Jésus pour les chrétiens de l‘église primitive.

Il est à noter également que dans plusieurs pays d’Europe la saison de la pêche s’ouvrait le 1er avril, ou, pouvait rester fermée pour respecter la période de reproduction, ainsi les pêcheurs entre eux s’amusaient à offrir soit des hareng soit des poissons en carton pour ironiquement réconforter le pêcheur qui n’aurait peut-être pas eu de poisson durant la pêche.

D’où la tendance de nos jours à accrocher dans le dos un poisson en papier.

Sur le continent africain qui porte l’une des plus anciennes civilisations, celle de l’Egypte, l’année commençait le 19 juillet, avec 365 jours de l’année civile et les jours comptaient bien 24 heures. Le calendrier égyptien aurait été une source d’inspiration du calendrier grégorien. Mais aucune histoire de poisson d’avril ne tourne autour.