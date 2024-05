ONU : ouverture du Sommet de la société civile au Kenya

La conférence de la société civile s'est tenue à Nairobi cette semaine. Du jeudi 9 au vendredi 10 mai, universitaires, organisations de jeunesse, et représentants des gouvernements - s'étaient retrouvés - au siège local des Nations unies dans la capitale kényane.

Il s'agit du premier événement du calendrier de la société civile aux Nations unies, avant le prochain sommet.

Organisée par le département de la communication mondiale des Nations unies, la conférence se déroulera sur deux jours, les 9 et 10 mai, à l'Office des Nations unies à Nairobi. Elle a suscité un vif intérêt, plus de 3 000 personnes étant attendues, représentant principalement la société civile, les gouvernements, les entités des Nations unies, les organisations gouvernementales internationales et d'autres parties prenantes.

Dans son discours d'ouverture, Maher Nasser, coprésident du comité de planification de la conférence de la société civile de 2024, directeur de la division de la sensibilisation du département de la communication mondiale des Nations unies et maître de cérémonie, a déclaré que les fortes pluies et les inondations de la semaine dernière avaient semé la mort et la désolation au Kenya et dans les pays voisins ; les conditions météorologiques extrêmes ont une fois de plus démontré que l'impact du changement climatique touchait ceux qui étaient le moins responsables de la crise climatique. M. Nasser a présenté ses sincères condoléances aux victimes et a exprimé sa solidarité avec les communautés touchées. Le département de la communication mondiale n'a jamais organisé une conférence de cette envergure, qui a suscité un tel intérêt en si peu de temps. Plus de 3 600 représentants de la société civile au total, plus de 2 750 entités se sont inscrites, ainsi qu'environ 400 représentants de 64 gouvernements, sept organisations internationales gouvernementales (OIG), 37 entités des Nations unies et plus de 100 journalistes. 70 % des inscrits venaient d'Afrique et 40 % des inscrits étaient des jeunes, âgés de 18 à 34 ans.

Plus de 80 % des participants à la conférence ont déclaré travailler avec des groupes vulnérables. Plus de 60 % des inscrits se sont identifiés comme défenseurs des droits de l'homme. Le climat est le principal sujet abordé par les jeunes inscrits. Les personnes âgées de plus de 35 ans ont indiqué que la question du genre était la plus importante. Le troisième sujet d'intérêt le plus souvent cité est la jeunesse et les enfants. Il est important de se rappeler qu'aujourd'hui est le demain d'hier et le futur de l'année dernière. M. Nasser s'est interrogé sur les leçons à tirer d'un manque d'attention à des questions qui ont fini par nous hanter : les émissions de carbone et de gaz à effet de serre, le changement climatique, les changements climatiques, etc. Les émissions de carbone et de gaz à effet de serre, le changement climatique. Les inégalités de revenus et les inégalités persistantes entre les hommes et les femmes, l'application sélective de l'État de droit et l'érosion de l'universalité de ces concepts qui en résulte. La société civile est l'incarnation des premiers mots de la Charte des Nations unies, « Nous, peuples des Nations unies ». Il est important que la société civile ne faiblisse pas dans son plaidoyer et ses actions pour demander des comptes à tous ceux qui détiennent le pouvoir. Conformément à la tradition, M. Nasser a conclu et a passé la parole aux coprésidents pour qu'ils prononcent leur discours d'ouverture.