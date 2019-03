Boeing publie les mises à jour du 737 Max

Offensive de Boeing pour reconquérir la confiance du public après un mois de mars troublé par le crash d’un appareil d’Ethiopian Airlines.

L’avionneur américain a présenté mercredi les modifications tant attendues sur le système de vol de son 737 MAX mis en cause non seulement lors du drame éthiopien, mais également cinq mois plus tôt en Indonésie.

“Nous travaillons avec les pilotes et les professionnels du secteur. Nous avons réuni 200 d’entre eux dans nos installations de Renton et nous allons leur expliquer aujourd’hui les mises à jour du 737 MAX afin d’avoir leurs réactions et conquérir leur confiance”, a assuré Mike Sinnett, responsable du développement de nouveaux produits dans la division aviation civile de Boeing.

Au cours de la conférence de presse, les responsables de Boeing ont présenté leurs regrets aux familles des victimes.

“Nous sommes tous affectés, à Boeing, par les pertes tragiques des passagers et de l‘équipage de Lion Air et d’Ethiopian Airlines. Nous voulons partager notre plus sincère sympathie avec les familles et les proches de ceux qu’on a perdus. La sécurité est au centre de tout ce que nous faisons, en tant qu’entreprise et dans notre secteur”, a ajouté M. Sinnett.

Au-delà de la confiance du public, la publication des mises à jour du 737 Max par les dirigeants de Boeing vise également à obtenir des régulateurs de faire à nouveau voler l’aéronef cloué au sol depuis mi-mars dans l’essentiel des pays du monde. En rappel, les deux crashs du 737 Max ont fait un total de 346 morts.