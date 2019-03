Afrique du Sud : un carnaval pour célébrer la diversité

La Green Point Fan Walk dans la ville du Cap a acceuilli une série d’activités samedi 16 mars 2019 lors du carnaval annuel du Cap.

Sous le thème “Lève-toi et brille !”, les spectateurs ont eu droit à une grande variété de divertissements. “La nation arc-en-ciel n’est pas un mythe, c’est la réalité, c’est ici, les gens la vivent et nous devrions continuer sur cette voie”, a lancé Nathi Mthethwa, ministre sud-africaine des Arts et de la Culture.

“Vous avez les chrétiens, vous avez vos juifs, vous avez les musulmans. C’est le Cap et c’est ce que je voulais dire par là. La raison de cet événement, les différents groupes culturels ensemble et de dire les uns aux autres, nous apprécions l’intimité des uns et des autres. Nous avons le plus grand respect l’un pour l’autre”, précise Dan Platon, Maire de Cape Town.

Un peu différent de la célèbre version de Rio de Janeiro au Brésil, le Carnaval du Cap s’est voulu rassembleur en favorisant la mixité. Un spectacle que les riverains comme Lesego Letlojane ne sont pas prêts d’oublier.

“C’est tellement cool, surtout celui de KFM et celui des Allemands. En fait, on a l’occasion de voir différentes cultures. Et puis il y a la musique, c’est trop cool”.

Côté thématique, les différents thèmes de ces dernières années sont revisités, histoire « de remonter le temps ». Cette édition 2019 a été symbolique puisque l’événement fête ses 10 ans.

Selon les responsables de la ville, le carnaval de cette année comptait plus de 54 groupes de performance représentant une cinquantaine de collectivités de la métropole et d’ailleurs.