L'impact social de la comédie en Ouganda [Morning Call]

L’industrie de la comédie en Ouganda connaît une croissance rapide et a un impact sur une nouvelle vague de changement social. Au cœur de l’activité, se trouvent les casse-côtes de Kampala, qui profitent aujourd’hui de l’activité.

Faire du rire une industrie, voici le slogan des comédiens en Ouganda, depuis cinq ans, leur salle de spectacle ne désemplît presque pas, Collins Mwesigwa, un amoureux de ces comédies shows est très régulier au Théâtre national de la capitale ougandaise, Kampala. Une manière pour lui d’effacer le stress de ses dures journées. “Je viens pour la comédie la plupart des jeudis juste pour finir la semaine. Je veux dire, avec beaucoup de stress au travail et tout ça, je viens à la comédie pour rire de ce stress et pour rencontrer des amis que je n’ai pas rencontrés pendant la semaine, pour me rattraper. déclare t-il.

Si pour beaucoup d’ougandais, ces spectacles apparaissent comme des antidépresseurs, pour les comédiens, ce sont un moyen de dire haut et fort les maux qui minent leur société actuelle. Un exercice auquel George Collins Mulindwa, connu sous le nom Afande Kelekele, s’y prête avec beaucoup d’intérêt… Selon lui, la plupart des Ougandais ont les plus gros problèmes. Les faire rire permet d’oublier.

La comédie est l’un des secteurs du divertissement en expansion en Ouganda. Ces 15 dernières années, le nombre de comédiens n’a cessé d’augmenter passant de 30 à plus de 300 . Ces artistes se produisent toutes les semaines dans les villes de l’intérieur qu‘à l‘étranger, un travail à plein temps qui sourient à certains d’entre eux.

Ils participent à des événements presque toute la semaine à l’intérieur du pays et à l‘étranger et un grand nombre d’entre eux y ont fait leur activité principale. Un chèque de paie dépend de la taille de son profil.

Pour Hannington Bugingo, le président de la “Uganda Comedians Association” il y a encore beaucoup de travail à faire car certains sont des influenceurs et les marques viennent les engager pour influencer leurs produits.

Alors que les voyants de l’industrie de la comédie en Ouganda sont aux verts, elle doit cependant relever le défi de l’innovation en attirant davantage de spectateurs dans les salles. Un défi d’autant plus important, alors que de plus en plus de comédiens canalisent leur contenu vers des plateformes numériques, délaissant les shows en salle.