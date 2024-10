Inde : le théâtre populaire du Ramleela fait revivre l'épopée de Rama

Chaque année, à l’approche du festival de Dussehra, New Delhi s’anime au rythme du Ramleela, une reconstitution théâtrale de la vie du dieu Rama, tirée de l’épopée mythologique du Ramayana.

Sur des scènes en plein air, des acteurs vêtus de couronnes ornées et de costumes éclatants donnent vie aux personnages divins, incarnant la victoire du bien sur le mal dans une mise en scène épique.

Le Ramleela est un spectacle à part dans la culture populaire indienne. Il raconte l'exil du Seigneur Rama avec sa femme Sita et son frère Lakshman, l'enlèvement de Sita par Ravana, le roi démon de Lanka, et la bataille héroïque pour la sauver. Chaque représentation est un mélange vibrant de chants, de danses et de dialogues, soutenu par un orchestre qui utilise des instruments traditionnels tels que le tambour et l’harmonium.

Pour les acteurs et les metteurs en scène, jouer ces personnages mythologiques est une véritable dévotion. Certains considèrent qu’une force spirituelle guide leurs mouvements, donnant à chaque scène une intensité particulière. "Tout semble se dérouler naturellement sur scène", confient les interprètes, reflétant la ferveur religieuse et culturelle de l’Inde.

Si le Ramleela reste ancré dans une tradition séculaire, il a su évoluer avec son époque. Aujourd’hui, la technologie numérique et les réseaux sociaux amplifient sa portée, permettant à un public contemporain de redécouvrir ce théâtre sacré.