Madagascar : le poivre sauvage suscite le débat parmi les exportateurs

Un poivre sauvage rare, originaire de Madagascar et très prisé par les chefs internationaux, est confronté à un avenir incertain, victime de son propre succès et de la destruction de son habitat forestier.

Avec sa saveur subtile et aromatique, le poivre Voatsiperifery pousse sur des lianes qui s’étendent jusqu’à la canopée des forêts naturelles de l’île, lesquelles ont reculé de 27 % entre 1990 et 2025, selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture.

« Les clients qui s’intéressent au Voatsiperifery sont uniquement ceux du secteur de l’épicerie fine. C’est un produit assez rare, et les quantités, les volumes, ne sont pas illimités ; ce n’est pas un poivre ordinaire dont on peut produire des millions de tonnes.», a déclaréMima Chateauneuf, cofondatrice de la société d’exportation en vrac Jacarandas.

Pour atteindre les grains de poivre sans avoir à grimper, les cueilleurs arrachent souvent la liane et, dans de nombreux cas, les arbres qui la soutiennent, contribuant ainsi au recul inexorable des forêts malgaches.

« Ce n’est pas quelque chose qu’on plante, qu’on récolte et qu’on vend ; c’est bien plus compliqué, bien plus complexe que cela. Tenter de démocratiser des produits rares conduit inévitablement à une baisse de qualité, à une course aux volumes, et personnellement, je ne pense pas que ce soit nécessairement une bonne chose. », a indiqué la cofondatrice de la société d’exportation en vrac Jacarandas.

Le poivre de Madagascar se vend entre 150 et 200 euros (169 à 225 dollars) le kilogramme en France, son principal marché d’exportation.

Le village d’Ambongamarina, au nord-est de la capitale Antananarivo, était au cœur d’une ruée il y a deux décennies pour ce poivre, qui se caractérise par une queue ligneuse, vestige de sa tige.

« Personnellement, je suis fondamentalement convaincu que nous pouvons atteindre le même niveau que la vanille en termes de prix, d’activité, de valeur commerciale, et qui plus est, c’est un monopole naturel pour Madagascar. », a déclaré Olivier Ramaherison, entrepreneur franco-malgache, directeur des opérations chez Essentialys et exportateur de tsiperifery.

Les récoltes ont chuté, la forêt ayant été ravagée par les feux de brousse, la production de charbon de bois et l’agriculture sur brûlis, ou incendiée lors de manifestations contre le gouvernement central lointain.