Un drame au cœur du Festival international des cultures sahariennes d’Amdjarass

Un touriste français de 70 ans, venu assister au Festival international des cultures sahariennes d’Amdjarass, a été retrouvé mort après une chute dans les montagnes de Bachikele. Les autorités tchadiennes évoquent un accident tragique.

L’homme, originaire de Dijon, était porté disparu depuis mercredi. Il avait quitté son groupe, composé d’autres touristes étrangers, pour explorer une oasis saharienne, la Guelta de Bachikele, située à environ 100 kilomètres de la frontière soudanaise. Selon les autorités locales, il était parti sans guide et sans autorisation, en violation des consignes de sécurité. Son corps a été découvert vendredi par une équipe de secours, au pied d’une montagne, avec une bouteille d’eau vide à ses côtés.

Le ministre tchadien du Tourisme et de la Culture, Abakar Rozi Teguil, a confirmé qu’il était mort après une chute. Les autorités attendent désormais les conclusions du procureur avant d’organiser son rapatriement vers N’Djamena. Ce drame survient alors que le festival, qui célèbre les cultures sahariennes, attire chaque année des visiteurs du monde entier. Une enquête est en cours pour comprendre les circonstances exactes de cet accident.