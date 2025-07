La Mauritanie célèbre 60 ans de coopération avec la Chine

Alors que la Mauritanie et la Chine célèbrent six décennies de relations diplomatiques, le président Mohamed Ould Ghazouani a souligné les bases essentielles de leurs relations diplomatiques, notamment les échanges culturels et éducatifs.

Le président mauritanien, lors d’une interview exclusive avec Chine Media Group, est revenu sur certains de leurs projets communs, évoquant les fondements de leurs liens croissants.

"Les échanges culturels revêtent une importance vitale dans les relations internationales, car ils constituent une passerelle essentielle pour la communication entre les peuples. Je pense que la plupart des nations, ou plutôt tous les pays du monde, aspirent à approfondir les échanges culturels avec la Chine. Ce sentiment est partagé dans toute l'Afrique, y compris ici en Mauritanie. Nous entretenons avec la Chine des liens culturels et humains profondément significatifs", a déclaré Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, le président mauritanien.

L'Institut Confucius de l'Université de Nouakchott, créé en 2019, est selon le président un excellent exemple de coopération culturelle réussie.

En juillet 2023, la Chine et la Mauritanie ont signé un plan de coopération dans le cadre de l'Initiative la Ceinture et la Route (ICR).

La Chine est le principal partenaire commercial de la Mauritanie.