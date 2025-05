Espagne : Ossama Rouimi, le champion marocain de boxe thaï

Ossama Rouimi, combattant de muay thaï, est né à Larache, au Maroc, mais il a déménagé en Espagne à l'âge de sept ans, à la recherche d'un avenir meilleur.

Depuis qu'il a découvert le muay thaï, Ossama a remporté trois combats professionnels, dont deux en Thaïlande, le berceau de cet art martial. Le sportif qui a grandi au Maroc nourri un grand rêve.

"Pour être honnête, j'aimerais représenter le Maroc, mon pays et le pays de mes parents et de mes ancêtres, mais je vis ici en Espagne, et je n'ai pas l'occasion d'aller au Maroc et de les rejoindre (l'équipe nationale), cependant j'aimerais avoir l'occasion un jour de représenter le Maroc", confie le champion.

Le Muay Thai, souvent appelé "boxe thaïlandaise", est un art martial qui permet aux combattants d'utiliser des coups de poing, de pied, de genou et de coude.