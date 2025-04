Vatican : les cardinaux convoqués pour organiser les funérailles du pape

Les cardinaux se sont réunis mardi au Vatican pour commencer à planifier les funérailles et l'inhumation du pape François, planifier le conclave destiné à élire son successeur et prendre d'autres décisions concernant la gestion de l'Église catholique, alors que dirigeants mondiaux et fidèles pleurent la disparition du premier pape latino-américain de l'histoire.

Dans l'immédiat, ils détermineront quand sa dépouille pourra être transférée dans la basilique Saint-Pierre pour être exposée au public. Les premières images de François ont été publiées mardi, le montrant dans son cercueil en bois, vêtu de vêtements rouges et coiffé de sa mitre épiscopale, le secrétaire d'État du Vatican priant pour lui dans la chapelle de l'hôtel Domus Santa Marta où il résidait.

François est décédé lundi à l'âge de 88 ans des suites d'un accident vasculaire cérébral qui l'a plongé dans le coma et provoqué une insuffisance cardiaque. Il se rétablissait dans son appartement après cinq semaines d'hospitalisation pour pneumonie.

Il a fait sa dernière apparition publique dimanche, prononçant une bénédiction pascale et adressant ce qui serait son ultime salut à ses fidèles depuis sa papamobile, faisant le tour de la place Saint-Pierre. Rétrospectivement, son apparition pascale depuis la loggia même où il a été présenté au monde comme premier pape latino-américain le 13 mars 2013 a parfaitement conclu un pontificat de douze ans qui a cherché à bouleverser l'Église et à la ramener à sa mission évangélique : prendre soin des plus pauvres.

Le Vatican a annoncé que la première réunion de la Congrégation des cardinaux, actuellement à Rome, débuterait mardi à 9 h dans la salle du synode du Vatican.

Ils pourraient décider d'autoriser l'exposition publique de François dès mercredi matin dans la basilique Saint-Pierre. Selon les normes approuvées par François l'année dernière, les funérailles et l'inhumation doivent avoir lieu entre vendredi et dimanche.

Dans ses dernières volontés, François a confirmé qu'il serait inhumé à la basilique Sainte-Marie-Majeure, située à l'extérieur du Vatican et qui abrite son icône préférée de la Vierge Marie. Après chaque voyage à l'étranger, François se rendait à la basilique pour prier devant le tableau de style byzantin représentant Marie, drapée d'une robe bleue, tenant l'Enfant Jésus, lequel tient un livre d'or orné de pierres précieuses.

François s'est arrêté à la basilique en rentrant de l'hôpital Gemelli le 23 mars, après 38 jours d'hospitalisation, pour déposer des fleurs devant l'icône.

Il est revenu le 12 avril pour prier une dernière fois devant la Vierge.

Réactions mondiales

Les cloches ont sonné dans les chapelles, églises et cathédrales du monde entier et les drapeaux ont été mis en berne en Italie, en Inde, à Taïwan et aux États-Unis après l'annonce du décès de François par le camerlingue du Vatican. Les matchs de football en Italie et en Argentine ont été suspendus en hommage au pape argentin, supporter de longue date du club de football de San Lorenzo.

Les dirigeants mondiaux ont salué François pour son leadership moral et sa compassion, tandis que les fidèles se souvenaient de sa simplicité et de son humanité.

« Comme tout Argentin, je pense que c'était un rebelle », a déclaré Catalina Favaro, 23 ans, venue lui rendre hommage dans l'église de Buenos Aires où François a découvert sa vocation sacerdotale. « Il était peut-être contradictoire, mais c'était aussi agréable. »

Au Timor oriental, où la dernière messe en plein air de François a rassemblé près de la moitié de la population en septembre dernier, le président José Ramos-Horta a salué le courage de François. « Papa Francisco était un homme courageux qui n'avait pas peur de s'élever contre les dirigeants du monde qui cherchent la guerre, mais refusent la paix », a déclaré Ramos-Horta.

« Il a mis les puissants au défi d'agir avec justice, a appelé les nations à accueillir l'étranger et nous a rappelé que notre maison commune – cette Terre – est un don que nous devons protéger pour les générations futures », a déclaré le président nigérian Bola Tinubu, qui est musulman. Le Nigéria est le pays le plus peuplé d'Afrique et compte environ 30 millions de catholiques, soit environ 14 % de la population totale.

Visite du cercueil du pape

Les appartements officiels du pape au Palais apostolique ont été scellés lundi soir, selon un rituel séculaire. Le cardinal Kevin Farrell, chargé en tant que camerlingue d'annoncer le décès et de le confirmer une fois la cause déterminée, a présidé la cérémonie.

François a choisi de ne pas résider au palais, mais à l'hôtel Domus Santa Marta, de l'autre côté de la Cité du Vatican. Il y est décédé et son corps a été transféré dans la chapelle de l'hôtel, située dans le hall, où une exposition privée était organisée mardi pour les responsables du Vatican et les membres de la maison pontificale.

Funérailles et enterrement

L'enterrement doit avoir lieu entre le quatrième et le sixième jour après son décès, ce qui signifie probablement samedi ou dimanche. Le président américain Donald Trump a annoncé sa présence avec la Première dame Melania Trump. Le président argentin Javier Milei est également attendu.

Les funérailles seront présidées par le doyen du Collège des cardinaux ou, en cas d'impossibilité, par le vice-doyen ou un autre cardinal de haut rang. Le doyen actuel est le cardinal italien Giovanni Battista Re, 91 ans. Le vice-doyen est le cardinal argentin Leonardo Sandri, 81 ans.

Re et Farrell, le camerlingue, joueront un rôle clé dans les prochains jours : ils convoqueront les cardinaux et prépareront le conclave pour élire le successeur de François.

Choix du prochain pape

Après les funérailles, neuf jours de deuil officiel, appelés « novendiali », sont observés.

Pendant cette période, les cardinaux arrivent à Rome pour participer aux réunions précédant le conclave afin d'élire le prochain pape.

Pour permettre à chacun de se réunir, le conclave doit commencer 15 à 20 jours après la déclaration de la vacance du siège, mais il peut commencer plus tôt si les cardinaux l'acceptent.

Une fois le conclave ouvert, les cardinaux votent à huis clos. Après les votes, les bulletins sont brûlés dans un poêle spécial. Une fumée noire indique qu'aucun pape n'a été élu, tandis qu'une fumée blanche indique que les cardinaux ont choisi le prochain chef de l'Église catholique.

L'élection est remportée par celui qui a obtenu les deux tiers des voix. S'il accepte, son élection est annoncée par un cardinal depuis la loggia de la basilique Saint-Pierre, qui proclame « Habemus Papam », ce qui signifie en latin « Nous avons un pape ».