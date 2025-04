RDC : les USA accentuent la pression sur le Rwanda

Après plusieurs semaines de spéculations diplomatiques, les États-Unis et la République démocratique du Congo semblent sur le point de conclure un accord stratégique combinant soutien politique au processus de paix dans l’est du pays et investissements économiques ciblés, notamment dans le secteur des minéraux stratégiques.

De retour d’une visite en RDC et au Rwanda, Massad Boulos, conseiller spécial du président Trump pour l’Afrique, a réaffirmé la volonté des États-Unis de s’engager durablement dans la région.

"Stimuler les investissements du secteur privé américain en RDC, en particulier dans le secteur minier, est un objectif commun qui rend nos deux pays plus prospères. Bien sûr, nous avons besoin d’un environnement plus stable pour atteindre ce but, et le président Tshisekedi est lui aussi acquis à cet objectif," a déclaré M. Boulos à Kinshasa.

C’est dans cette logique que Washington a clairement exprimé ses attentes envers le Rwanda, en l’exhortant à retirer ses troupes de l’est de la RDC et à cesser tout soutien militaire au groupe armé M23.

Un message direct, alors que Kigali continue de nier toute implication, malgré des rapports répétés d'experts des Nations Unies confirmant un appui logistique et militaire du Rwanda à cette rébellion active dans les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l’Ituri.

Sur le terrain, les efforts diplomatiques se poursuivent. Un nouveau médiateur de l’Union africaine, le président togolais Faure Gnassingbé, a officiellement pris ses fonctions. Il est désormais chargé de relancer un processus de paix fragile, mis à mal par trois décennies de conflits récurrents dans l’est de la RDC.