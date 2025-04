RDC : à Goma, la Pâques sous haute tension dans l'ombre du M23

Goma 20 avril - Alors que le monde célébrait Pâques, commémorant la résurrection de Jésus-Christ, les chrétiens de Goma, en République démocratique du Congo, vivaient un moment particuliers. La ville est occupée par les rebelles du M23 et leurs alliés, mais la population s'accroche à l'espoir d'une paix céleste.

À la paroisse Saint-Esprit de Goma, les fidèles se sont rassemblés, malgré l'inquiétude palpable qui plane sur la ville. L'ambiance était à la fois empreinte de prière et de chants, témoignant de leur désir profond de paix.

"Le vœu le plus ardent est que nous ayons la paix, la paix totale, parce que cela fait longtemps que nous vivons dans la guerre. Maintenant, c’est le moment, à travers le message de l’évêque, nous pensons qu’il y aura la paix", confie Pascal Mushagalusa, un fidèle chrétien catholique.

Face à la situation difficile, les paroles de l'évêque de Goma, Willy Ngumbi Ngengele, ont résonné avec force. "C’est un jour où nous devons tous être des hommes et des femmes de paix. Que nous puissions laisser de côté tout ce qui nous divise, que nous puissions travailler pour la paix et non pour le mal, pour la mort, ni pour l’insécurité. Travaillons pour la paix, pour la sécurité, pour la fraternité et pour l’amour", a-t-il lancé, s'adressant aussi bien aux fidèles qu'aux responsables du M23.

Dans une ville militarisée où les alertes rythment le quotidien, la célébration de Pâques prend une dimension particulière. Elle devient un acte de résilience, un refus de céder à la fatalité. Les chrétiens de Goma incarnent une lumière d'espoir, un témoignage de la puissance de la foi face à l'adversité. Ils témoignent de leur désir profond de paix et de leur refus de céder à la violence.

"Nous voulons tous la paix, oui, nous devons tous nous unir, résoudre tous les problèmes pour avoir une cohésion et un même langage", exprime Bauma Safari, un autre chrétien catholique de Goma.

Alors que la guerre se prolonge et que les négociations piétinent, les chrétiens de Goma montrent une autre forme de résistance : celle du cœur, de la foi et du refus d'abandonner l'espoir. Leur foi et leur désir de paix deviennent un appel poignant pour la fin des hostilités et le retour d'une paix durable dans la région.