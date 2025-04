Insolite : au Royaume-Uni, un premier enfant né d'une greffe d'utérus

Elle s'appelle Amy Isabel, et c'est le premier enfant née à la suite d’une greffe d’utérus au Royaume-Uni. Sa mère, née sans cet organe, a bénéficié d'un don de sa sœur ainée, elle-même déja mère de deux enfants.

Grace Davidson, mère "Je savais qu'il y avait un tel désir en moi de porter mon propre bébé et de l'avoir avec Angus, de vivre une grossesse et de le connaître dès le premier instant, et c'est juste comme une chose innée, je ne pouvais pas satisfaire cela par d'autres moyens et oui, cela m'a apporté une joie immense.

La naissance de la petite fille est l'aboutissement de plus de 25 ans de recherche médicale et représente un précieux espoir pour les femmes désirant être mère, nées sans utérus ou avec un organe ne permettant pas le développement d'un embryon. Dans le monde, 1 femme sur 4500 nait sans utérus ou sans vagin. Après la première naissance d'un bébé né à la suite d'une greffe d'utérus en Suède en 2014, plus de 100 transplantations de cet organe ont été effectués dans le monde, ayant permis la naissance, en bonne santé, de plus de 50 bébés.