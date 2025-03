Éthiopie : le Tigré appelle à l'aide après la prise de 2 villes

Le gouvernement intérimaire de la région éthiopienne du Tigré a demandé au gouvernement fédéral éthiopien d'intervenir après qu'une faction du Front populaire de libération du Tigré (TPLF) a pris le contrôle de deux villes importantes, faisant plusieurs blessés et faisant craindre un retour à la guerre civile.

Mardi, la faction du TPLF s'est emparée d'Adigrat, la deuxième plus grande ville du Tigré, et a nommé un nouvel administrateur, évinçant ainsi le titulaire du poste fidèle au gouvernement intérimaire. Mercredi soir, elle a pris le contrôle d'Adi-Gudem, une ville proche de la capitale régionale, Mekele. Plusieurs personnes ont été blessées par balle à Adi-Gudem lorsque les forces armées ont tenté d'occuper un bâtiment gouvernemental.

Le TPLF a mené une guerre brutale de deux ans contre les forces fédérales, qui s'est achevée en novembre 2022 par la signature d'un accord de paix et la formation d'un gouvernement intérimaire dirigé par le TPLF. Des centaines de milliers de personnes auraient été tuées lors des combats qui ont débuté en novembre 2020, des millions ont été déplacées et de nombreuses personnes se sont retrouvées au bord de la famine dans le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique.

Cependant, depuis la fin de la guerre, le TPLF s'est divisé. En octobre, son chef, Debretsion Gebremichael, a expulsé le chef du gouvernement intérimaire, Getachew Reda, du parti ainsi que quatre membres de son cabinet.

En représailles, Reda, qui était le principal négociateur de l'accord de paix, a suspendu temporairement quatre commandants militaires de haut rang qui, selon lui, étaient alignés sur la faction de Gebremichael. "La région pourrait être au bord d'une nouvelle crise", peut-on lire dans un communiqué publié mercredi par le Bureau des affaires de communication du Tigré, qui fait partie du gouvernement intérimaire.

M. Reda a qualifié les récentes actions du TPLF de "tentative potentielle de coup d'État". Dans une interview télévisée, il a souligné la nécessité pour la communauté internationale - l'un des principaux garants de l'accord de paix de Pretoria - de surveiller de près l'escalade de la situation dans la région déchirée par la guerre.

"Les parties à l'accord de Pretoria devraient vraiment prendre en compte la détérioration de la situation au Tigré et les ramifications profondes de l'effritement des accords de Pretoria", a-t-il déclaré.

Le vice-président du TPLF, Amanuel Assefa, a déclaré à l'Associated Press que les crises actuelles n'avaient rien à voir avec l'accord de Pretoria, mais qu'elles étaient en grande partie liées à l'application de la loi.

"Le TPLF et les forces du Tigré sont les propriétaires légitimes de l'accord de Pretoria. Il n'y a donc aucune raison de s'engager dans des actions qui violeraient cet accord", a-t-il déclaré.