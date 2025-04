RDC : l’ONU préoccupée par l’aggravation de l’épidémie de choléra

En République Démocratique du Congo, la situation humanitaire se dégrade rapidement alors que les violences armées continuent de faire des ravages.

Le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies alerte sur la situation sécuritaire dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri qui s'est dramatiquement détériorée. Des affrontements entre l'armée et des groupes armés, notamment le M23, ont engendré des morts, des blessés et des déplacements massifs de population.

À Masisi, les civils sont pris au piège des combats, confinés chez eux sans accès aux soins, à l’eau ni à la nourriture. Malgré l’insécurité, les équipes humanitaires ont distribué des kits ménagers et d'hygiène à plus de 500 familles déplacées dans la localité de Sake. 19 des 24 points d'eau de cette ville ont été réhabilités, permettant à plus de 4 000 ménages d’accéder à l'eau potable.

Mais la situation reste préoccupante dans certaines régions telle que la province du Tanganyika, où une épidémie de choléra fait rage. Plus de 1 450 cas ont été recensés, et 27 décès.