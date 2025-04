Yémen : les Houthis affirment avoir abattu un autre drone américain

Les rebelles Houthis du Yémen ont affirmé mardi avoir abattu un autre drone américain MQ-9 Reaper, alors que les États-Unis poursuivent leur campagne de frappes aériennes intenses visant le groupe.

Le drone aurait été abattu au-dessus du gouvernorat contesté de Marib, au Yémen, alors que des frappes aériennes ont eu lieu autour de Sanaa, la capitale du pays tenue par les rebelles, et de Saada, un bastion des Houthis.

Le président américain Donald Trump a lancé un nouvel avertissement aux Houthis et à leur principal bienfaiteur, l'Iran, décrivant le groupe comme ayant été "décimé" par la campagne de frappes qui a débuté le 15 mars.

"Beaucoup de leurs combattants et de leurs chefs ne sont plus avec nous", a écrit M. Trump sur son site de médias sociaux Truth Social. "Nous les frappons tous les jours et toutes les nuits, de plus en plus durement. Les moyens dont ils disposent pour menacer la navigation et la région sont rapidement détruits. Nos attaques se poursuivront jusqu'à ce qu'ils ne représentent plus une menace pour la liberté de navigation.

Il a ajouté : "Le choix des Houthis est clair : cessez de tirer sur les navires américains et nous cesserons de vous tirer dessus. Sinon, nous ne faisons que commencer, et la vraie souffrance est encore à venir, tant pour les Houthis que pour leurs commanditaires iraniens".

Les Houthis affirment avoir abattu un autre drone américain

Les rebelles ont affirmé avoir abattu un drone dans le gouvernorat de Marib, où se trouvent des gisements de pétrole et de gaz encore sous le contrôle des alliés du gouvernement central en exil du Yémen. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des flammes dans la nuit et un Yéménite affirme qu'un drone a été abattu.

Le général de brigade Yahya Saree, porte-parole militaire des Houthis, a quant à lui revendiqué l'abattage du drone MQ-9 dans un message vidéo préenregistré.

M. Saree a indiqué que les rebelles avaient visé le drone à l'aide d'un "missile approprié fabriqué localement". Les Houthis disposent de missiles sol-air, tels que le missile iranien connu sous le nom de 358, capables d'abattre des avions.

L'Iran nie armer les rebelles, bien que des armes fabriquées par Téhéran aient été trouvées sur le champ de bataille et dans des cargaisons maritimes à destination du Yémen pour les rebelles chiites Houthis, malgré l'embargo sur les armes décrété par les Nations unies.

L'armée américaine a reconnu à l'Associated Press avoir été informée de la chute d'un Reaper, mais n'a pas souhaité faire d'autres commentaires.

Les Reaper de General Atomics, qui coûtent environ 30 millions de dollars pièce, peuvent voler à plus de 12 100 mètres d'altitude et rester en l'air pendant plus de 30 heures. Ces appareils sont utilisés par l'armée américaine et la CIA depuis des années en Afghanistan, en Irak et maintenant au Yémen.

Les Houthis affirment avoir abattu 20 MQ-9 dans le pays au fil des ans, dont 16 au cours de la campagne des rebelles contre la guerre entre Israël et le Hamas. L'armée américaine n'a pas reconnu le nombre total de drones qu'elle a perdus dans ce pays.

Les bombardements américains intensifs ont commencé le 15 mars

Une étude de l'Associated Press a révélé que la nouvelle opération américaine contre les Houthis sous Trump semble plus étendue que celles menées sous l'ancien président Joe Biden, car les États-Unis ne se contentent plus de cibler les sites de lancement, mais tirent sur le personnel d'élite et larguent des bombes dans les villes.

La nouvelle campagne de frappes aériennes, qui, selon les Houthis, a tué au moins 61 personnes, a débuté après que les rebelles ont menacé de cibler à nouveau les navires "israéliens" parce qu'Israël bloquait l'entrée de l'aide dans la bande de Gaza. Les rebelles ont défini de manière vague ce qui constitue un navire israélien, ce qui signifie que de nombreux navires pourraient être visés.

Les Houthis ont pris pour cible plus de 100 navires marchands à l'aide de missiles et de drones, coulant deux navires et tuant quatre marins entre novembre 2023 et janvier de cette année. Ils ont également lancé des attaques contre des navires de guerre américains, bien qu'aucun n'ait été touché jusqu'à présent.

Ces attaques ont considérablement rehaussé le profil des Houthis, qui sont confrontés à des problèmes économiques et ont lancé une campagne de répression contre les dissidents et les travailleurs humanitaires dans leur pays, dans le cadre de la guerre dans l'impasse depuis dix ans au Yémen, qui a déchiré le pays le plus pauvre du monde arabe.