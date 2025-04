Chine : l'essor de drones de basse altitude à Shenzhen

L'économie de la basse altitude s'accélère dans la ville de Shenzhen, dans le sud de la Chine, à mesure que les drones et les avions électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) remodellent le transport, la logistique et la mobilité urbaine.

Entièrement alimenté par l'électricité, un eVTOL peut s'élever verticalement à plus de 100 mètres et voler à 130 kilomètres par heure. Avec la mise en service de ces "taxis aériens" futuristes, les habitants de Shenzhen ont un aperçu du monde à venir.

Grâce à ces taxis aériens, les voyageurs de Shenzhen peuvent désormais se rendre à Zhuhai, une ville côtière située de l'autre côté de la mer, en seulement 17 minutes. Le trajet prendrait autrement jusqu'à trois heures en voiture.

Les débuts de l'eVTOL marquent non seulement une avancée majeure en matière d'innovation et de stratégie de marché, mais reflètent également les percées importantes réalisées par Shenzhen en matière de politique, d'infrastructure et de développement d'applications dans le cadre de l'économie de la basse altitude.

Dans les scénarios urgents ou de grande valeur, les drones et les eVTOL offrent des alternatives plus rapides et plus efficaces aux transports traditionnels, et le transport interurbain par drone gagne également du terrain.

Dans le même temps, les drones s'avèrent vitaux pour l'agriculture. Selon des études menées par le ministère chinois de l'agriculture, la pulvérisation des cultures par drone réduit considérablement l'utilisation et le coût des pesticides et des engrais tout en augmentant l'efficacité et la précision, ce qui contribue à remédier à la pénurie croissante de main-d'œuvre dans les zones rurales.

Un chercheur du National Agricultural Technology Extension Service Center de Chine a noté que le pays est devenu le plus grand utilisateur de drones agricoles au monde, les données montrant régulièrement une amélioration de 10 à 20 % de l'efficacité de la lutte contre les ravageurs, une réduction de 20 à 30 % de l'utilisation des pesticides et une augmentation de plus de 10 % de l'efficacité de l'utilisation des pesticides.

À Shenzhen, la livraison de nourriture par drone est passée du stade de l'essai pilote à celui de l'exploitation commerciale à grande échelle.

À la fin de l'année 2024, une importante plateforme de livraison de nourriture basée à Shenzhen avait ouvert 53 itinéraires de livraison par drone, réalisé plus de 200 000 commandes par ce biais - soit près du double de l'année précédente - et gagné plus de 80 000 nouveaux utilisateurs.

"L'économie de basse altitude couvre de nombreux domaines, mais il s'agit avant tout d'un modèle économique intégré qui repose sur des activités aériennes basées sur l'espace aérien de basse altitude", a déclaré Li Shipeng, directeur exécutif de la branche Économie de basse altitude de l'Institut de recherche sur l'économie numérique de la région de la baie de Guangdong-Hong Kong-Macao.

Selon M. Li, Shenzhen est en tête du pays pour ce qui est du volume d'utilisation des drones.

"Selon des statistiques datant d'octobre dernier, le nombre moyen de vols quotidiens de drones est d'environ 8 000, y compris les drones d'entreprise et les drones privés. Ce chiffre est supérieur à celui de toutes les autres villes du pays", a déclaré M. Li.

Désignée comme industrie stratégique émergente dans la Conférence centrale sur le travail économique de 2023 et officiellement incluse dans le Rapport sur le travail du gouvernement de 2024, l'économie à basse altitude a été considérée comme un nouveau moteur de l'économie chinoise et a montré son rôle important dans le développement économique du pays.

"La mobilité aérienne urbaine est largement considérée comme le véritable océan bleu de l'économie de basse altitude", a déclaré Zhao Wenjuan, secrétaire général adjoint de l'association industrielle de Shenzhen pour l'économie de basse altitude.

"Le plan de développement de l'économie de basse altitude de la Chine suit une logique claire : commencer par les zones suburbaines, s'étendre aux villes, commencer par la logistique avant de passer au transport de passagers. L'économie de basse altitude est prête à soutenir le futur transport intégré - entre les villes, au sein des zones urbaines et entre les groupes de villes - permettant le transport tridimensionnel de passagers et de fret. À mesure que l'infrastructure, l'accès à l'espace aérien et les systèmes intelligents d'intégration sol-air continuent de progresser, le marché de l'économie chinoise à basse altitude devrait connaître une croissance rapide, stimulée par une demande réelle et des applications à grande échelle couvrant les villes et les régions", a déclaré M. Zhao.