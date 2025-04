Tunisie : des opposants condamnés pour "complot" contre l'état

En Tunisie, des responsables de l'opposition ont été condamnés à de lourdes peines de prison dans le cadre d’un procès pour « complot contre l’État ».

Le verdict publié tôt le samedi matin indique des peines qui varient entre 13 et 66 ans de prison pour quarante personne au total, selon les médias surplace.

Parmi les condamnés se trouvent, l’homme d’affaires et lobbyiste Kamel Eltaief, le militant prodémocrate Khayam Turki et l’ancien ministre de la Justice et cadre du parti islamiste Ennahdha Nourredine Bhiri.

Ces trois personnes sont accusées d'être les cerveaux de cette affaire d’atteinte à la sûreté de l’État et d’adhésion à un groupe terroriste.

De nombreux accusés se sont réfugiés à l’étranger. Six comparaissaient libres et huit sont détenus depuis février 2023 - Ils sont pour la plupart des membres du Front du Salut national.

L'opposition qualifie cette décision judiciaire de fabrication alors que les observateurs parlent de symbole de l'autoritarisme du président Tunisien.

Selon des organisations de défense des droits humains, Kais Saied a pris le contrôle total de la justice depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en 2021 et son passage aux commandes par décret.

Le Conseil supérieur de la magistrature est dissout et des dizaines de juges licenciés depuis 2022.