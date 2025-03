Le Soudan du Sud au bord d'une autre guerre civile, craint l'ONU

Le Soudan du Sud est au bord d'une nouvelle guerre civile, a averti lundi le plus haut responsable de l'ONU dans le pays, déplorant le report soudain par le gouvernement du dernier effort de paix.

Qualifiant la situation dans le pays de "désastreuse", Nicholas Haysom a déclaré que les efforts internationaux visant à trouver une solution pacifique ne peuvent aboutir que si le président Salva Kiir et son rival devenu vice-président, Riek Machar, sont prêts à s'engager "et à faire passer les intérêts de leur peuple avant les leurs".

L'indépendance du Soudan du Sud, riche en pétrole, par rapport au Soudan en 2011, après un long conflit, a suscité de grands espoirs. Mais le pays a sombré dans une guerre civile en décembre 2013, principalement fondée sur des divisions ethniques, lorsque les forces loyales à Kiir, une ethnie Dinka, ont affronté celles loyales à Machar, une ethnie Nuer.

Plus de 400 000 personnes ont été tuées pendant la guerre, qui s'est terminée par un accord de paix en 2018 qui a réuni Kiir et Machar au sein d'un gouvernement d'unité nationale. En vertu de cet accord, des élections étaient censées se tenir en février 2023, mais elles ont été reportées à décembre 2024, puis à 2026.

Les dernières tensions découlent des combats dans le nord du pays entre les troupes gouvernementales et une milice rebelle, connue sous le nom d'Armée blanche, dont on pense généralement qu'elle est alliée à M. Machar.

Au début du mois, un général sud-soudanais figurait parmi les nombreuses personnes tuées lorsqu'un hélicoptère des Nations unies chargé d'évacuer les troupes gouvernementales de la ville de Nasir, théâtre des combats dans l'État du Haut-Nil, a essuyé des tirs. Quelques jours plus tôt, le 4 mars, l'Armée blanche a pris le contrôle de la garnison militaire de Nasir et les troupes gouvernementales ont réagi en encerclant la maison de Machar dans la capitale, Juba, et en arrêtant plusieurs de ses principaux alliés.

M. Haysom a déclaré que les tensions et la violence s'intensifiaient "en particulier à mesure que nous nous rapprochons des élections et que la concurrence politique s'accroît et s'aiguise entre les principaux acteurs".

Selon lui, Kiir et Machar ne se font pas suffisamment confiance pour faire preuve du leadership nécessaire à la mise en œuvre de l'accord de paix de 2018 et à l'avènement d'un Soudan du Sud stable et démocratique.

"La désinformation rampante et les discours de haine augmentent également les tensions, les divisions ethniques et la peur", a déclaré M. Haysom. "Compte tenu de cette sombre situation, nous ne pouvons que conclure que le Sud-Soudan est sur le point de retomber dans la guerre civile."

M. Haysom, qui dirige la mission de maintien de la paix de l'ONU au Soudan du Sud, forte de près de 18 000 membres, a prévenu qu'une reprise de la guerre ouverte entraînerait les mêmes horreurs que celles qui ont ravagé le pays, en particulier en 2013 et 2016.

Il a déclaré que les Nations unies prenaient très au sérieux la menace d'une "transformation ethnique" du conflit.

Pour tenter d'empêcher une nouvelle guerre civile, l'envoyé spécial de l'ONU a indiqué que la mission de maintien de la paix s'engageait dans une intense navette diplomatique avec les partenaires internationaux et régionaux, y compris l'Union africaine.

M. Haysom a déclaré que le message collectif de la communauté régionale et internationale était que M. Kiir et M. Machar se rencontrent pour résoudre leurs différends, revenir à l'accord de paix de 2018, respecter le cessez-le-feu, libérer les fonctionnaires détenus et résoudre les tensions "par le dialogue plutôt que par la confrontation militaire".