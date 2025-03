Soudan : l'armée reprend le contrôle de l'aéroport de Khartoum

L'armée soudanaise a repris mercredi l'aéroport de Khartoum aux forces paramilitaires de soutien rapide, "en le sécurisant totalement", a indiqué une source militaire à l'AFP.

Au sud du centre de Khartoum, les troupes ont également "encerclé la zone stratégique de Jebel Awliya", le dernier grand bastion des Forces de soutien rapide dans la région de Khartoum, depuis le nord, le sud et l'est, a ajouté cette source, qui a requis l'anonymat parce qu'elle n'est pas autorisée à informer les médias.

L'armée, en guerre contre les forces de sécurité depuis avril 2023, a lancé cette semaine une campagne visant à repousser les forces paramilitaires hors du centre de Khartoum, après avoir repris le palais présidentiel lors d'une victoire clé vendredi.

Depuis le début de la guerre, les combattants du RSF étaient stationnés à l'intérieur de l'aéroport, juste à l'est du quartier gouvernemental et d'affaires du centre de Khartoum.

Mercredi, l'armée a également sécurisé les deux côtés du pont de Manshiya, qui traverse le Nil bleu à Khartoum, laissant le pont de Jebel Awliya, juste au sud de la capitale, comme seul point de passage hors de la zone encore sous le contrôle de RSF.

Dans toute la ville, des témoins oculaires et des activistes ont rapporté cette semaine que les combattants des FAR se retiraient vers le sud des quartiers qu'ils contrôlaient auparavant, apparemment en direction du Jebel Awliya.

Le pont de Jebel Awliya, qui traverse le Nil blanc, est le seul point de passage restant vers l'ouest du pays pour les combattants de la RSF à Khartoum, en liaison avec leurs bastions dans la région du Darfour occidental.

En près de deux ans, la guerre a tué des dizaines de milliers de personnes, en a déraciné plus de 12 millions et a créé la plus grande crise de la faim et du déplacement au monde.