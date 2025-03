Soudan du Sud : aux origines du conflit entre Salva Kiir et Riek Machar

Les tensions montent au Soudan du Sud, pays d'Afrique de l'Est riche en pétrole, après l'arrestation de Riek Machar, l'un des vice-présidents du pays, dans la capitale.

L'arrestation de Riek Machar à Juba mercredi fait suite à l'arrestation de ses alliés au sein du gouvernement et de l'armée, dont le chef adjoint de l'armée.

Le groupe politique de Machar a déclaré jeudi que l'accord de 2018, qui constitue la base d'une paix relative après une guerre civile brutale, est effectivement terminé, ce qui fait craindre une reprise des hostilités, les troupes gouvernementales fidèles au président Salva Kiir affrontant les soldats et les milices armées fidèles à Machar.

Les problèmes à l'origine du conflit

Pourquoi y a-t-il des frictions entre Kiir et Machar ? Kiir et Machar sont tous deux des chefs historiques du mouvement rebelle – le Mouvement populaire de libération du Soudan (MPLS) – qui a obtenu l'indépendance du Soudan du Sud en 2011.

Mais ils sont issus de groupes ethniques rivaux : Kiir est issu des Dinka, le plus important, et Machar des Nuer, le deuxième.

Leur rivalité militaire a débuté dans les années 1990, lorsque Machar a dirigé une unité dissidente qui lui a valu des accusations de trahison. Dans le contexte de cette scission, les forces fidèles à Machar ont perpétré un massacre dans la ville de Bor, ciblant les Dinka, provoquant la colère du commandant rebelle Kiir et de John Garang, figure politique du mouvement aujourd'hui décédé.

Les combats entre Sudistes ont brièvement sapé leur lutte pour l'indépendance, mais ils ont également instauré une méfiance durable entre Kiir et Machar.

Selon les analystes, Machar et Kiir ne sont pas totalement d'accord, même s'ils travaillent ensemble. Leur querelle s'est aggravée au fil des ans, tandis que Machar attend son tour pour devenir président et que Kiir s'accroche à la présidence.

En 2013, invoquant un complot de coup d'État, Kiir a limogé Machar de son poste d'adjoint. Plus tard dans l'année, des violences ont éclaté à Juba, lorsque les soldats gouvernementaux fidèles à Kiir ont combattu ceux qui lui étaient dévoués, déclenchant une guerre civile qui a fait environ 400 000 morts.

Que veut Machar ?

Machar a occupé le poste de deuxième responsable du Soudan du Sud par intermittence depuis 2011. Mais aucune élection n'a eu lieu depuis, le maintenant au poste d'adjoint et sans véritable pouvoir exécutif.

Le souhait de Machar est de devenir président, accomplissant ainsi une prophétie centenaire d'un voyant de sa tribu qui a prédit qu'un homme gaucher avec un espace entre les dents de devant dirigerait un jour le pays. Machar, titulaire de trois diplômes universitaires, se prend pour cet homme.

Cette superstition peut paraître étrange, mais beaucoup y voient un facteur qui alimente les ambitions de Machar.

Les tensions entre Machar et Kiir se sont accrues avec les reports répétés des élections au Soudan du Sud. Un scrutin est désormais prévu pour décembre 2026, si les conditions de sécurité le permettent, et Machar devrait être candidat.

Il décrit Kiir comme un dictateur, affirmant que ses manœuvres politiques unilatérales, notamment le limogeage de fonctionnaires, compromettent l'accord de paix qui les a réunis au sein d'un gouvernement d'unité.

Que contient l'accord de paix de 2018 ?

L'accord, signé avec le soutien des États-Unis et d'autres pays, comprenait des garanties de sécurité pour le retour de Machar à Juba en tant qu'adjoint de Kiir.

Les combattants qui lui sont fidèles sont répartis dans différents endroits du pays, et un élément clé de l'accord était la création envisagée d'un commandement militaire unifié intégrant des soldats fidèles à Machar.

Mais les efforts en ce sens ont été lents, et Kiir a été accusé de compromettre le processus en procédant à des recrutements militaires irréguliers et en purgeant les officiers jugés infidèles.

Machar est également désavantagé dans la confrontation avec Kiir car il ne contrôle pas l'appareil de sécurité intérieure, en grande partie informel.

Une escalade majeure des tensions s'est produite en mars lorsqu'une milice Nuer, connue sous le nom d'Armée blanche, a pris le contrôle d'une garnison militaire à Nasir, une ville de l'État du Haut-Nil, bastion de Machar.

Plus tard, alors qu'un hélicoptère de l'ONU était venu secourir les troupes gouvernementales bloquées sur place, il a été attaqué. Des dizaines de personnes ont été tuées, dont un général militaire qui commandait en chef les troupes gouvernementales dans ce pays. Si les violences restent largement confinées au Haut-Nil, "l'étincelle est dangereusement sèche ailleurs", selon l'International Crisis Group, un groupe de réflexion basé à Bruxelles.

Comment Kiir parvient-il à se maintenir au pouvoir ?

Le président ougandais Yoweri Museveni est un allié clé de Kiir. En 2013, au début du conflit, Museveni a déployé des forces spéciales ougandaises qui ont déjoué les tentatives des forces de Machar de prendre le pouvoir à Juba.

Museveni a de nouveau déployé des troupes, au mépris de l'embargo sur les armes décrété par l'ONU au Soudan du Sud, mais potentiellement pour éviter une escalade des combats entre les parties belligérantes. L'armée ougandaise affirme que ce déploiement visait en réalité à préserver le processus de paix en renforçant la position de Kiir face à Machar.

Kiir contrôle également le Service de sécurité nationale (NSS), la redoutable agence d'espionnage nationale dont les agents sont autorisés à procéder à des arrestations sans mandat. L'agence rend compte au président, qui remanie régulièrement ses dirigeants.

Le NSS est "un outil essentiel dans la campagne gouvernementale visant à museler la dissidence", selon Human Rights Watch, basé à New York.

The Sentry, un organisme de surveillance basé à Washington, affirme que le NSS "se distingue par son impitoyabilité, son secret et son financement important. La peur du NSS est omniprésente au Soudan du Sud, et pour cause."