Afrique du Sud : pas de "persécution d'Afrikaners", réaffirme Ramaphosa

*Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré lundi que l'affirmation selon laquelle les Blancs sont persécutés dans son pays est un "récit complètement faux". Il s'agissait de sa dernière tentative pour repousser les allégations du président américain Donald Trump, d'Elon Musk et de certains groupes minoritaires blancs en Afrique du Sud.*

Elon Musk, né en Afrique du Sud, qui a régulièrement accusé le gouvernement sud-africain dirigé par les Noirs d'être anti-blancs, a répété ce week-end dans un message sur les médias sociaux que certaines personnalités politiques du pays "promeuvent activement le génocide blanc".

Dans son message hebdomadaire à la nation, M. Ramaphosa a déclaré que les Sud-Africains "ne devraient pas laisser des événements extérieurs nous diviser ou nous monter les uns contre les autres".

"En particulier, nous devrions remettre en question le récit complètement faux selon lequel notre pays est un endroit où les personnes d'une certaine race ou d'une certaine culture sont la cible de persécutions."

M. Ramaphosa n'a pas cité de noms, mais son démenti faisait référence aux allégations de M. Trump et d'autres personnes selon lesquelles l'Afrique du Sud maltraite délibérément un groupe minoritaire blanc connu sous le nom d'Afrikaners en encourageant des attaques violentes contre leurs fermes et en introduisant une loi visant à s'emparer de leurs terres.

Ces allégations ont été au cœur d'un décret pris par M. Trump le mois dernier, qui a réduit le financement de l'Afrique du Sud pour punir le gouvernement, tout en offrant aux Afrikaners le statut de réfugié aux États-Unis.

Les Afrikaners sont les descendants des colons néerlandais et français qui sont arrivés en Afrique du Sud il y a plus de 300 ans. Ils étaient au cœur du gouvernement de l'apartheid qui opprimait systématiquement les non-Blancs, bien que l'Afrique du Sud ait largement réussi à réconcilier ses nombreux groupes raciaux après la fin de l'apartheid en 1994.

Dans son post sur X, l'influent conseiller de Trump Musk a cité un rassemblement politique vendredi dernier en Afrique du Sud où les dirigeants noirs d'un parti d'opposition d'extrême gauche ont chanté une chanson dont les paroles étaient : "Tuez le Boer, le fermier". Boer est un mot qui désigne un Afrikaner.

"Très peu de gens savent qu'il existe en Afrique du Sud un grand parti politique qui promeut activement le génocide blanc", a écrit M. Musk. Il a ajouté un lien vers une vidéo du rassemblement.

Le secrétaire d'État Marco Rubio a écrit sur X lundi en fin de journée que la chanson "est un chant qui incite à la violence. Les dirigeants et les hommes politiques sud-africains doivent prendre des mesures pour protéger les Afrikaners et les autres minorités défavorisées. Les États-Unis sont fiers d'offrir à ces personnes qui remplissent les conditions requises pour être admises dans notre pays, malgré cette horrible menace de violence qui perdure".

Le parti en question, les Combattants de la liberté économique, est le quatrième plus important au Parlement et un adversaire politique du Congrès national africain de M. Ramaphosa. Il a obtenu 9,5 % des voix lors des élections nationales de l'année dernière. Il a fait l'objet d'un examen minutieux pour avoir attisé les tensions raciales auparavant et pour avoir chanté la chanson, qui était utilisée pendant l'apartheid comme un appel à lutter contre l'oppression du gouvernement.

L'utilisation actuelle de la chanson a été critiquée par certains en Afrique du Sud, y compris par d'autres partis politiques, et un groupe représentant les Afrikaners a contesté son utilisation devant les tribunaux. Il y a plus de dix ans, la chanson a été jugée comme un discours de haine et a été interdite par un tribunal.

Mais il a fait l'objet de plusieurs autres procédures judiciaires avant qu'un jugement rendu en 2022 n'estime qu'il ne s'agissait pas d'un discours haineux et qu'il était protégé par la liberté d'expression parce qu'il n'y avait pas de preuve qu'il incitait à la violence. L'EFF affirme qu'il s'agit d'un chant historique qui ne doit pas être pris au pied de la lettre et a parfois modifié les paroles en "embrassez le Boer".

Depuis le décret de M. Trump, le gouvernement sud-africain a cherché à dissiper ce qu'il qualifie de désinformation au sujet des fermiers blancs, qui sont parfois victimes d'attaques violentes à leur domicile. Le gouvernement a condamné ces attaques, mais les experts affirment qu'il n'y a aucune preuve que les Blancs soient largement ciblés et qu'elles s'inscrivent en fait dans le cadre du taux extrêmement élevé de criminalité en Afrique du Sud, qui touche toutes les races.

Le groupe représentant les Afrikaners affirme que la police a parfois sous-estimé les homicides dans les fermes dans les statistiques officielles. Il a récemment déclaré qu'il disposait de chiffres montrant qu'il y avait eu huit homicides dans des fermes au cours de la période de trois mois comprise entre octobre et décembre de l'année dernière, alors que la police n'en avait enregistré qu'un seul.

Selon les statistiques de la police, il y a eu au total 6 953 homicides en Afrique du Sud au cours de cette même période.