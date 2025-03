L'Afrique du Sud tente "d'améliorer ses relations" avec les USA

L'Afrique du Sud tente d’améliorer ses relations avec les États-Unis. Après l’expulsion de son ambassadeur par le gouvernement de Trump, le pays se montre conciliant. L’objectif est d’améliorer les relations commerciales alors que le climat entre les deux pays est plus tendu que jamais.

Lors d’un point presse ce jeudi, le porte-parole de la présidence a confirmé la volonté du président sud-africain Cyril Ramaphosa d'aplanir les différents existants.

S’il a reconnu que l’état actuel des relations était préoccupant, le porte-parole refuse d’y voir une impasse et reste convaincu que la situation peut s’améliorer, et ce, malgré l’expulsion de l'ambassadeur, déclaré persona non grata par le secrétaire d'État américain Marco Rubio en début de semaine. Il lui a été demandé de quitter le pays avant vendredi.

"L'absence d'un ambassadeur à Washington ne signifie pas l'absence d'engagements avec le gouvernement de Trump. De même, tout comme ici en Afrique du Sud, les États-Unis n'ont pas encore nommé d'ambassadeur. Mais nous avons pu, à différents niveaux du gouvernement, continuer à avoir des engagements avec les diplomates de l'ambassade des États-Unis", a affirmé Vincent Magwenya, le porte-parole de la présidence sud-africaine.

Pour l’heure, ni le président Trump, ni son administration n’ont répondu à cette main tendue de l’Afrique du Sud.