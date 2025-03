RDC : Tshisekedi et Kagame renouent le dialogue à Doha

Les présidents de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et du Rwanda, Paul Kagame, se sont rencontrés à Doha, au Qatar, ce mardi.

Sous la médiation de l’émir Tamim ben Hamad al-Thani, ils ont cherché à désamorcer la crise sécuritaire qui secoue l’Est de la RDC, où le groupe rebelle M23, soutenu par le Rwanda, a conquis de larges territoires dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu.

Lors de cette rencontre, d’une durée d’environ 45 minutes et marquée par un climat cordiale, les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement en faveur d’un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, et ils ont convenu de poursuivre leurs discussions pour trouver une solution durable au conflit.

Ce dialogue intervient dans un contexte de pressions occidentales et de sanctions ciblant le Rwanda, alors que Kinshasa, qui accusait son voisin de soutenir la rébellion, montre désormais une volonté d’entamer des négociations directes avec le M23.

Ce face-à-face inattendu pourrait bien représenter un tournant dans la recherche d’une paix durable dans la région.