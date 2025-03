Ouganda : une conférence internationale sur les maladies infectieuses

Au moment où les Etats Unis mettent fin à l'USAID, des scientifiques se sont réunis en Ouganda pour statuer sur les problèmes de santé en Afrique.

Le retrait américain de l'OMS fait craindre un effondrement de la collaboration internationale en matière de recherche sur les maladies infectieuses.

L'Ouganda est préoccupé ; le pays a réduit de 77 % le taux d'infection du VIH chez les bébés - en 20 ans.

"Vous vous souvenez tous des études sur la névirapine qui nous ont permis de prévenir l'infection par le VIH chez les enfants" déclare, PONTIANO KALEEBU, directeur de l'Institut de recherche sur les virus de l'Ouganda.

Au Kenya, la sensibilisation a permis de réduire les temps d'attente et d'encourager un plus grand nombre de personnes à se faire soigner à temps - et minimiser le défi de la stigmatisation.

"Pouvons-nous créer un modèle dans lequel, en une seule étape, une personne peut être testée, conseillée, initiée et prendre son médicament et quitter la clinique en ayant accompli tout ce qu'elle avait à faire ?" S'interroge, Prof. ELIZABETH ANNE BUKUSI, chercheur clinique, Institut de recherche médicale du Kenya.

À l'échelle mondiale, les pays se sont fixé pour objectif d'éradiquer le VIH/sida d'ici à 2030, mais beaucoup d'entre eux ont pris du retard.

Les participants à une conférence en Ouganda affirment qu'il est essentiel de cibler la prévention de la maladie chez les jeunes, où les taux d'infection sont en hausse.

La conférence de trois jours qui s'achève jeudi a pour but d'encourager les partenariats mondiaux dans le domaine de la recherche virale. Elle publiera des mesures et des politiques sur la manière de gérer les maladies émergentes et de réduire le nombre d'infections à zéro.

Isabel Nakirya, Africa News, Kampala.