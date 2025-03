Israël : reprise du procès de Netanyahu pour corruption

De retour à la barre, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu témoigne ce lundi, dans le cadre d'un procès en cours pour corruption présumée.

Netanyahu est le premier dirigeant israélien en exercice à être jugé au pénal. Cette affaire constitue un nouveau coup dur pour le plus ancien dirigeant d’Israël, qui fait également l'objet d'un mandat d'arrêt international pour crimes de guerre présumés dans le cadre du conflit à Gaza.

Lors de ses comparutions devant le tribunal, Netanyahu répondra à des accusations de fraude, d'abus de confiance et de corruption.

Lui et son épouse, Sara, sont accusés d'avoir accepté plus de 260 000 dollars de produits de luxe de la part du producteur hollywoodien d’origine israélienne Arnon Milchan et l’homme d’affaires australien James Packer, en échange de faveurs politiques.

À cette accusation s’ajoute celle d'avoir tenté de négocier une couverture plus favorable de la part d'un éditeur du premier quotidien national payant, en échange de la promesse d’une loi qui aurait entravé la circulation du journal gratuit populaire en Israël.

Âgé de 75 ans, Netanyahu nie avoir commis des actes répréhensibles et affirme que ces accusations sont une chasse aux sorcières orchestrée par des médias hostiles et un système judiciaire partial, désireux de renverser son long règne.