Israël : Netanyahu comparaît à Tel-Aviv pour son procès pour corruption

Le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, comparait à la barre dans le cadre de son procès pour corruption.

Ils sont venus nombreux, ce mardi, devant le tribunal de Tel Aviv. Certains exprimant leur soutien, d'autres leur colère contre Benyamin Nétanyahou. Le premier ministre doit répondre d’accusations de fraudes et d'abus de confiance dans trois affaires distinctes. Il lui est reproché d’avoir accepté des pots-de-vin, des dizaines de milliers de dollars de cigares et de champagne en échange de son aide pour des intérêts personnels et commerciaux.

Nétanyahou aurait également favorisé une réglementation avantageuse pour les grands patrons des médias en échange d'une couverture favorable de ses activités et de celles de sa famille.

Confiant malgré les accusations

Apparaissant à l'aise lors de son premier témoignage, Netanyahou a nié les faits qui lui sont reprochés, affirmant que ces accusations relevaient d'une chasse aux sorcières orchestrée par des médias hostiles et un système judiciaire partial, désireux de renverser son régime, qu'il a exercé pendant de longues années.

Ce procès médiatisé tiendra le pays en haleine durant plusieurs semaines, alors que Benyamin Nétanyahou est aussi visé par un mandat d’arrêt international émis par la CPI.