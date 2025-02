Somalie : l’ONU soutient la lutte contre les engins explosifs

À Mogadiscio, la situation sécuritaire en Somalie connaît une évolution significative grâce à l’engagement des autorités somaliennes et au soutien de la communauté internationale.

Les forces somaliennes ont reçu des équipements stratégiques fournis par l’ONU, marquant une étape cruciale dans l'autonomisation des capacités de sécurité du pays. Avec le retrait progressif des forces de l’Union africaine, il devient impératif d’assurer une transition vers une autonomie sécuritaire.

L’UNMAS, le Service de la lutte antimines des Nations Unies, joue un rôle fondamental dans cette transition. En effet, 51 unités de déminage ont été formées pour répondre à la menace grandissante des engins explosifs improvisés (EEI), qui sont devenus l'outil de prédilection d’Al-Shabaab, le groupe terroriste affilié à Al-Qaïda.

Selon Ilene Cohn, directrice du Service de lutte antimines de l'ONU, « vu la nature de la menace que représentent les engins explosifs improvisés ici en Somalie, il est essentiel de renforcer les moyens des forces de sécurité nationales, surtout si l'on songe au retrait progressif des forces de l'Union africaine. »

Cette inquiétude est partagée par le ministre d’État à la Défense du gouvernement fédéral de Somalie, Omar Ali Abdi. Lors d’une cérémonie marquant la fin de la formation des équipes de déminage, il a souligné la nécessité d'un soutien accru en matière d'entraînement et d'équipement : « Nous avons besoin de plus d'entraînement et d'équipement car nous sommes engagés dans une guerre acharnée avec un ennemi, dont la principale stratégie consiste à poser des mines sur les routes. Les mines nous ralentissent, et si nous parvenons à les neutraliser, nous pourrons libérer davantage de territoires. »

Les statistiques sont révélatrices de l’urgence de la situation : en un an, près de 600 attaques ont été recensées, entraînant plus de 1 400 victimes. Néanmoins, grâce à l'appui international et à la formation des unités de déminage, les forces somaliennes ont réussi à atteindre un taux de réussite de 70 % dans la neutralisation des explosifs, ce qui représente un progrès notable dans la lutte contre la menace d’Al-Shabaab.