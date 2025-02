Tunisie : Ghannouchi condamné pour "atteinte à la sécurité de l'État"

En Tunisie, un juge a prononcé de lourdes peines à l'encontre de personnalités politiques et d'au moins un journaliste de premier plan. Cette décision, critiquée par le syndicat des médias et les principaux partis d'opposition, est la dernière en date des mesures prises à l'encontre des détracteurs du président Kais Saied.

Parmi les personnes condamnées mercredi figure Rached Ghannouchi, 83 ans, le chef de l'opposition le plus en vue du pays, qui est derrière les barreaux depuis près de deux ans.

M. Ghannouchi, cofondateur du mouvement islamiste Ennahda et ancien président de l'Assemblée tunisienne, a été condamné à une peine supplémentaire de 22 ans de prison pour atteinte à la sécurité de l'État. Il a boycotté la procédure engagée contre lui.

Ennahda a condamné le procès comme étant politiquement motivé et a déclaré que les poursuites étaient "destinées à la vengeance, à la violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'affaiblissement de l'État de droit et à la politisation flagrante du système judiciaire".

Le Front du salut national, une coalition de partis d'opposition qui comprend Ennahda, a déclaré dans un communiqué que les peines prononcées contre des blogueurs, des hommes politiques et d'anciens fonctionnaires totalisaient plus de 760 ans et marquaient "l'une des périodes les plus sombres" pour le pouvoir judiciaire du pays, qui a vu des juges démis de leurs fonctions et des pouvoirs qui lui ont été retirés par le pouvoir exécutif de M. Saied.

"Cette chambre est en train de devenir un outil spécialisé pour prononcer des peines sévères à l'encontre des hommes politiques", a déclaré l'un de ses dirigeants, Ahmed Nejib Chebbi.

Les accusations découlent d'une affaire de 2019 contre une société de médias qui a fourni des services à Ennahda lors des élections présidentielles de cette année-là. Les personnes impliquées sont accusées de diffamation, de diffusion de fausses nouvelles, de blanchiment d'argent, d'atteinte à la sécurité de l'État et d'acceptation illégale de fonds provenant de l'étranger.

Les groupes de défense des droits de l'homme ont critiqué ces affaires, qu'ils considèrent comme un moyen de cibler les opposants de M. Saied. M. Saied a remporté un second mandat en octobre dernier lors d'une élection écrasante, tandis que ses principaux opposants, dont M. Ghannouchi, croupissaient en prison.

"Ces décisions ramènent la Tunisie à une période que le peuple a voulu laisser derrière lui grâce à sa révolution", a déclaré jeudi un communiqué d'Ennahda, faisant référence à l'éviction en 2011 de Zine El Abidine Ben Ali, le premier dictateur arabe renversé dans le cadre du soulèvement du printemps arabe qui a balayé la région cette année-là.

Dans les années qui ont suivi, la Tunisie a été considérée comme une réussite pour sa transition vers la démocratie, réécrivant sa Constitution et remportant un prix Nobel de la paix pour son compromis politique. Mais des signes d'autoritarisme sont réapparus depuis l'arrivée au pouvoir de M. Saied en 2019.

Tout au long de son mandat, Saied a suspendu le Parlement, réécrit la Constitution pour consolider son pouvoir et arrêté des politiciens, des militants et des journalistes qui l'ont critiqué.

Mercredi, le tribunal a également condamné par contumace un groupe d'hommes politiques d'Ennahda qui ont fui le pays et vivent désormais en exil, dont l'ancien Premier ministre Hichem Mechichi, qui a été condamné à 35 ans de prison pour des accusations liées à la sécurité de l'État similaires à celles de M. Ghannouchi.

La journaliste Chadha Haj Mubarak a été condamnée à cinq ans de prison dans le cadre de la même affaire, a déclaré le Syndicat national des journalistes tunisiens. Le syndicat a appelé à sa libération immédiate et a dénoncé dans un communiqué le manque de respect de la liberté de la presse par le tribunal. L'avocat de Mme Mubarak, Souhail Medimegh, a déclaré que sa cliente était accusée uniquement pour ses activités journalistiques.