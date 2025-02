Climat : record de chaleur en janvier 2025

Un nouveau record de chaleur battu en janvier 2025. Selon le service climatique européen Copernicus, le monde a atteint un nouveau record de chaleur en janvier.

Le mois de janvier 2025 a été globalement plus chaud de 1,75 degré Celsius qu'avant l'ère industrielle, a calculé Copernicus. C'est le 18ᵉ mois sur les 19 derniers que le monde a atteint ou dépassé la limite de réchauffement convenue au niveau international, à savoir 1,5 degré Celsius (2,7 degrés Fahrenheit) par rapport à l'ère préindustrielle.

Le principal facteur naturel des températures mondiales est généralement le cycle naturel des changements dans les eaux équatoriales de l'océan Pacifique, qui influent sur les conditions météorologiques et les températures mondiales.

Lorsque le centre du Pacifique est particulièrement chaud, il s'agit d'un El Niño et les températures mondiales ont tendance à monter en flèche.

Aux États-Unis, ces fortes chaleurs ont provoqué d’importants incendies tout au long du mois de janvier en Californie. Qualifiés d’incendies les plus dévastateurs de l'histoire de la Californie, ils ont causé un lourd bilan : une trentaine de morts et plus de 150 kilomètres carrés ravagés. Les dégâts sont estimés à des centaines de milliards de dollars.